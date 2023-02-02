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室內口罩解封指揮中心突縮手 公衛專家曝最可能的原因

室內口罩解封指揮中心突縮手 公衛專家曝最可能的原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
洪子仁認為，大賣場、百貨公司及大型演唱會、展覽等，也應暫時不要解除室內口罩令。圖為參觀書展的民眾大多都戴上口罩防疫。記者潘俊宏／攝影
洪子仁認為，大賣場、百貨公司及大型演唱會、展覽等，也應暫時不要解除室內口罩令。圖為參觀書展的民眾大多都戴上口罩防疫。記者潘俊宏／攝影

指揮中心原預定今天宣布室內口罩解封，但至下午2時疫情記者會，指揮官王必勝表示，基於農曆年後確診病例數反彈、醫院加護病房滿床，且室內口罩解封涉各部會的三大理由，決定延後宣布解封政策。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，指揮中心預計大幅放寬室內口罩令，僅醫院、長照機構、大眾運輸工具等特定場所需戴口罩，但他研判，民眾內心可能無法馬上接受，讓指揮中心面對解封室內口罩令時突然縮手。

洪子仁說，指揮中心已開放戶外無須戴口罩，但觀察許多民眾在戶外仍戴上口罩，可見對新冠疫情仍不放心，在民眾對疫情仍有疑慮下，指揮中心應思考，除醫院、長照機構、大眾運輸工具需要戴口罩外，包括大賣場、百貨公司及大型演唱會、展覽等，應暫時不要解除室內口罩令，待每日確診人數降至2萬人以下、加護病房醫療量能緩解後，再讓民眾循序漸進脫下口罩。

洪子仁指出，當指揮中心決定大幅放寬室內口罩令時，「內心其實大感意外」，雖然指揮中心可能是看到其他國家解封情形，想要快速跟上，但國外解封措施僅供參考，「防疫鬆綁應該要走自己的路，如此放寬感覺速度有點快」，且若指揮中心今宣布室內口罩令，接下來將面臨學生開學後，家長可能會擔心孩子在學校染疫，教室內是否還需戴口罩將引發爭議。

「鬆綁室內口罩令，應循序漸進、按部就班。」洪子仁說，如此一來，可以讓民眾內心慢慢接受，而目前仍可開放辦公大樓、辦公室等室內場所口罩令，因這類場域進出人士多為特定對象，可以優先鬆綁。因此先利用2月讓民眾慢慢調適，3月再完全解除室內口罩令，並隨著世界衛生組織（WHO）4月開會可能解除新冠疫情緊急狀態，指揮中心在5、6月調降新冠肺炎法定傳染病等級，6月底《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》到期，指揮中心就可撤除，回歸正常防疫。

衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪也表示，如今新冠疫情染疫者以輕症居多，可以放寬室內口罩令。

但李秉穎觀察，台灣民眾戴口罩與歐美國家不同，歐美國家民眾不喜歡戴口罩，當初疫情爆發時，還有人到街頭抗議戴口罩措施，但台灣民眾則是早在2020年，國內尚無爆發疫情，指揮中心也未要求民眾戴口罩時，觀察捷運站人潮，許多人已自主戴口罩。如今歐美國家歷經疫情爆發、接種疫苗，群體免疫力增加，因此口罩鬆綁速度比台灣快，台灣去年才鬆綁戶外口罩令，民眾可能還需要一段時間慢慢適應，往後才會像歐美國家一樣，不再重視戴口罩等防疫措施。

口罩 疫情 美國

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