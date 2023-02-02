年後才到新公司本周六要不要補班？勞動部解答

今年春節連假長達10天，但其中有2天是與上班日對調得來，因此本周六（4日）必須補班。近來勞動部陸續接獲民眾詢問，若在春節過後才到新公司任職，本周六是否也要補班？勞動部條平司司長黃維琛說，若公司實施限定版的8周彈性工時，新到職員工應按照公司班表走，除非員工到職前透過勞資協商，取得公司同意可不用補班。

不少民間公司行號比照政府機關出勤模式，周一至周五為工作日，周六為休息日、周日則為例假，今年春節便透過實施8周彈性工時，將1月7日的原定休息日與1月20日小年夜原定工作日對調，2月4日原定休息日再與1月27日的原定工作日對調，以形成10天連假。

但許多轉職勞工通常選擇在農曆春節過後到新公司任職，近來勞動部就接獲民眾詢問，假設是在2月份才到職，2月4日是否也需要補班？黃維琛表示，即使是2月1日年後到職，但公司在此前已運用限定版的8周彈性工時，調配好春節前後的班表，新員工應按照已排好的公司班表作息。

不過，他也提及，勞工若不想補班，可在到職前跟公司勞資協商，另約定勞動契約，雇主同意即可。