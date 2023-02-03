早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

枡野指出，一天會過得如何，就從「早上」開始決定。很多人總覺得早上過得很忙碌，大人要準備上班，小孩得準備上學，都有著各式各樣的雜務要處理，但卻又愛賴在床上，想著「再睡一分鐘就好」。其實反過來講，如果別那麼貪睡，早個大概30分鐘起床，其實就能有更充裕的時間準備，不會感到匆匆忙忙的。

枡野透露，他自己這十幾年來，每天都能在四點半起床。醒來時，他會以躺著的姿勢，身體全力伸個懶腰，給自己注入幹勁後跳起來。接著他會打開寺廟的所有門窗，讓新鮮空氣進到室內。每天只花一分鐘，這些動作列為常態，就能夠迎來神清氣爽的早晨。

再來，如果天氣好，他會到外頭先曬曬太陽。他分析曬太陽的好處有三：一是腦部曬到太陽，就會分泌「褪黑素」，抑制想睡覺的賀爾蒙，讓自己打起精神。二是腦中的「血清素」會隨著曬太陽增加，而血清素又能帶給人輕鬆愉快的情緒。最後，曬太陽還能分泌維他命D，增加身體免疫力。

另外，早起時也能順便掃掃地、打坐冥想、讀讀經來維持情緒。如果說不願讀經，也可以採用其他方式，重點是讓自己發出聲音，說些「今天也要加油」或「一切都萬事OK」類似的話，再藉聲音刺激腦中，為這一天做好準備，迎接嶄新的日子。