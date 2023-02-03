快訊

「壽司郎屁孩」父首度回應風波 泛淚鞠躬道歉、稱兒已在反省

德國小鎮傳火車撞數人！慘遭拖行數百公尺 1死1重傷

今與烏克蘭開峰會 歐盟加碼：再培訓1萬5千名烏軍抗俄

早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本高僧分享早晨如何一覺就醒的好處與秘訣。圖片來源／ingimage
日本高僧分享早晨如何一覺就醒的好處與秘訣。圖片來源／ingimage

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

枡野指出，一天會過得如何，就從「早上」開始決定。很多人總覺得早上過得很忙碌，大人要準備上班，小孩得準備上學，都有著各式各樣的雜務要處理，但卻又愛賴在床上，想著「再睡一分鐘就好」。其實反過來講，如果別那麼貪睡，早個大概30分鐘起床，其實就能有更充裕的時間準備，不會感到匆匆忙忙的。

枡野透露，他自己這十幾年來，每天都能在四點半起床。醒來時，他會以躺著的姿勢，身體全力伸個懶腰，給自己注入幹勁後跳起來。接著他會打開寺廟的所有門窗，讓新鮮空氣進到室內。每天只花一分鐘，這些動作列為常態，就能夠迎來神清氣爽的早晨。

再來，如果天氣好，他會到外頭先曬曬太陽。他分析曬太陽的好處有三：一是腦部曬到太陽，就會分泌「褪黑素」，抑制想睡覺的賀爾蒙，讓自己打起精神。二是腦中的「血清素」會隨著曬太陽增加，而血清素又能帶給人輕鬆愉快的情緒。最後，曬太陽還能分泌維他命D，增加身體免疫力。

另外，早起時也能順便掃掃地、打坐冥想、讀讀經來維持情緒。如果說不願讀經，也可以採用其他方式，重點是讓自己發出聲音，說些「今天也要加油」或「一切都萬事OK」類似的話，再藉聲音刺激腦中，為這一天做好準備，迎接嶄新的日子。

冥想 養生

延伸閱讀

除了牛奶 兒科醫師透露長高秘訣是它：便宜又易取得

初四清年菜還剩一堆？ 醫師提醒：小心2種混搭會吃壞肚子

寒流來襲！發熱衣3種「NG穿法」恐愈穿愈冷 醫揭保暖原理

妹子輕咬一口就裂開！醫師認證「這水果」：根本牙齒終結者

相關新聞

把握好天氣 補班日中北部轉陣雨、元宵節建議帶雨具

目前大致為秋冬常見的東北季風天氣型態，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，只是時序進入春天，這次的強度較弱，不僅迎風面的降雨...

早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

在寒冷的冬天，許多人常常一覺醒來，仍捨不得離開溫暖的被窩，想說再睡個幾分鐘就好。不過，近來日本多摩美術大學教授，同時也是建功寺住職的枡野俊明，就在媒體「PRESIDENT Online」撰文，指出該怎麼擺脫醒來卻還是貪睡的習慣，並分析有什麼好處。

1張圖看全台空氣品質 鄭明典指2關鍵原因：沒那麼黃了

環保署說，今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭...

台灣燈會揭秘／流浪23年重回台北 疫後首場國際盛宴如何變台灣明信片

台灣燈會在外地「流浪」23年，今年首度回到發源地台北市，成為台灣雖已開放國境，卻錯失搶國際觀光客先機下的第一場國際大型盛會，擔負的國境觀光行銷責任更甚以往。在此挑戰下，為何觀光局和台北市政府有信心將此次「張燈結彩」的都會型燈會，塑造成「台灣的明信片」？遊客又該站在哪個角度，才能拍出具台北和台灣特色的燈會美景？

孤老危機／一張圖看你住的地方多孤獨 台灣老人多自願獨居 但75歲後就變了

提及獨居老人，你想到的是什麼？虛弱貧窮，在陰暗角落寂寞生活的年長者？他們的真實樣貌，其實比我們感受的更多元複雜。 高齡獨居正悄悄改變台灣的居住樣貌——台灣總人口數雖逐漸減少，家戶數卻日益增加，是因為獨居戶變多了。目前台灣高齡獨居住宅數有57萬1074戶，較10年前增幅近100%。其中有不少老人是自願選擇獨居，原因究竟是為什麼？而你住的地方又有多孤獨呢？

未來一周無強冷空氣 吳德榮：周末中部以北有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周無強冷空氣，鋒面常在台灣北部海面至華南一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。