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撐傘看花燈！ 明北台留意局部短暫雨 周六雨區擴大各地要帶傘

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天桃園以北、東半部地區有局部短暫雨；後天起華南雲雨區通過，各地雨勢範圍擴大。本報資料照
明天桃園以北、東半部地區有局部短暫雨；後天起華南雲雨區通過，各地雨勢範圍擴大。本報資料照

中央氣象局表示，受東北季風影響，明(3日)、後天(4日)北台灣天氣較涼，其他地區早晚也有涼意。明天桃園以北、東半部地區有局部短暫雨；後天起華南雲雨區通過，各地雨勢範圍擴大，除了北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部地區亦有局部短暫雨，其他地區雲量增多。

氣象局預報員曾昭誠表示，明、後天雖有東北季風，但各地溫度影響不大，北部地區平均約17至19度，中南部及花東地區約20度以上，局部也有22至24度高溫，中南部近山區更會來到30度左右；未來一周各地溫度變化不大，低溫約在15至17度，早晚偏涼。

曾昭誠指出，明天桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，雨勢主要集中在雙北山區、宜蘭及花東地區較明顯；明天下午各地雲量變多，後天華南雲雨區通過台灣，各地降雨範圍擴大，除了北部及東部地區外，中部地區也會有零星雨勢，但越北部降雨時間越長，一路會影響到下周一(6日) 。

他表示，下周二(7日)起華南雲雨區影響減少，剩北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周五(10日)另一波東北季風南下，主要影響溫度部分，預計會比這周更涼，但降溫幅度仍有待觀察，雨勢部分則以迎風面北部、東半部地區為主。

東北季風 桃園 氣象局

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