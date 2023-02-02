專用停車格頻被占用！新版婦幼車證增2大資訊供查 違者最高罰1200

台灣各地都有停車一位難尋困境，為打造友善親子環境，政府機構、車站及觀光景區等停車場都設有婦幼專用停車格，但過去常發生不符資格者占用情事。交通部今公告修法訂定新版婦幼停車證，增加發證日期及年度供稽查，未持合格證占用可開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

台灣各公有停車場都設有婦幼專用停車格，但被違規占用情事仍層出不窮。先前曾有準媽媽在匿名社群論壇Dcard抱怨，「我覺得媽媽手冊裡最廢的就是那張停車證，粉紅色車格永遠都會被沒有車證的車占用」，甚至曾目睹占用車格的車主是一位肚子比自己還大的男性。

交通部表示，婦幼停車格依規定需掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放，除了稽查常發現被不符規定車輛占用，也有發證單位未於停車位識別證註記有效期限，因此修正停車位識別證內容，增加發證日期及印製年度，以利主管機關查核辨識。

交通部說明，孕婦版停車位識別證正面為粉紅底，圖案為藍底白色圖案，其中孕婦圖案為粉紅色加上白色心型；背面為白底黑字。兒童版正面為黃底，圖案為藍底白色圖案；背面為白底黑字。新舊版差別僅在於識別證上方增加發證日期及印製年度。