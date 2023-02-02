饕客必訪！高登麥克菲爾打造烈酒金庫 2023 年底完工

蘇格蘭規模最大、同時也是歷史最悠久的單一麥芽蘇格蘭威士忌獨立裝瓶廠品牌高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail），今年有大動作，品牌將於埃爾金（Elgin）市中心進行一項大規模的工程，重新改造南街（South Street）知名地標建築物，斥資數百萬英鎊、翻修打造一座威士忌烈酒金庫，整合全品項展示區、品飲體驗室，與囊括世界最珍稀的威士忌液體圖畫館，預計將在 2023 年底正式完工，期待能為威士忌愛好者創造獨一無二的威士忌體驗，已可預見未來將成為轟動威士忌饕客們的朝聖景點。

高登麥克菲爾從 1895 年開始，就在蘇格蘭埃爾金以兼賣威士忌聞名的雜貨店，厄克特家族（Urquhart Family）開啟已傳承四代的威士忌永續事業。在改造工程進行的期間，高登麥克菲爾計畫將其高級威士忌、葡萄酒與烈酒的商店，搬到聖吉爾斯購物中心（the St Giles Centre）入口旁邊的高街（High Street）暢貨中心。

「我們從 1895 年就在埃爾金落地深根了。」高登麥克菲爾頂級產品總監 Stephen Ranking 表示，「埃爾金的南街商店，無論是過去、現在或未來，都是高登麥克菲爾的心靈根基，也是世界各地許多威士忌愛好者的心之所向。我們公司取得成功的關鍵因素，就是能在超過一個世紀的時間裡與時俱進。當我們從在地的食品商店成為國際知名威士忌專家與蒸餾廠的漫長歷程裡，這一項重大投資，也象徵我們朝未來邁進的振奮一步。」

高登麥克菲爾烈酒金庫已於日前開始進行翻修工程，預計將在 2023年底完成改造，不僅原本地標建築物的外牆將進行改良與修繕，內部一、二樓更是進行全面改裝，將空間改造為威士忌愛好者絕對不能錯過的朝聖景點。

此外，一向以顧客與員工視為最珍貴資產的高登麥克菲爾，也允諾在南街店暫停營業的整修期間，不會進行縮編裁員，將與夥伴及威士忌饕客們共同期待烈酒金庫的落成，預期已將成為未來威士忌圈中的熱門話題。

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