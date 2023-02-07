春節大魚大肉小心這隱形殺手！網議五大「高血脂前兆」你中了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高血脂前兆」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的5大高血脂前兆。

春節歡樂團聚之際，大魚大肉吃下肚，是否發現身體產生了一些變化？有時突然感到胸悶胸痛，或是更容易感到疲勞乏力，小心這些都可能是高血脂的前兆！根據衛福部於2017至2020年調查，台灣18歲以上成年人，大概每4人就有1人有高血脂，然身為三高中有著「健康隱形殺手」之稱的高血脂，因初期症狀不明顯，成為國人最易忽視的疾病之一。

「胸悶」、「頭痛」別硬撐！ 即時檢查把握黃金治療時間 網友熱議5大高血脂前兆 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對於「高血脂前兆」的相關話題討論，網友熱議常見的高血脂判斷方式就是「胸悶胸痛」與「心悸」。有網友近期感到「胸口悶痛、偶爾會喘不過氣」，懷疑是被鬼壓床，經醫師診斷才發現是「高血脂導致動脈粥狀硬化」；而針對「胸悶胸痛」的症狀，網上也有醫師指出「氣溫驟降導致血管收縮與心臟負擔增加」，提醒民眾「若運動時容易發生呼吸困難、胸悶胸痛情形，且症狀反覆發作超過15分鐘，就須立即急診就醫」；另外也提到「致命性心律不整風險最高」，病患一旦發作，「常常於當場瞬間倒地，死亡風險極高」，表示若出現「心悸、心律不整」相關症狀，需及時就醫以避免憾事發生。

而「頭痛頭暈」與「嗜睡疲勞」也是常被提及的高血脂前兆症狀。臨床觀察發現，大約90%的高血脂患者，都會有早晨起來之後頭暈、不清醒、迷糊，思維反應遲鈍的現象，便有網友分享個人經驗，表示「上班到一半暈到受不了，低頭就感到頭暈目眩，且間接性發作」，檢查後發現總膽固醇嚴重超標。多數民眾也因為分不清頭暈疲勞是因為「身體過勞」還是「高血脂前兆」而輕忽其重要性，對此也有人提到，若自覺自己工作沒有比較累、睡眠也沒有不足，卻仍「莫名嗜睡甚至會頭暈」，就要注意血管可能有狀況。

此外，「角膜老人環」也被認為是高血脂的評斷指標之一，不少網友提到發現自己「眼睛外圍多了一圈灰白色」，懷疑是否患有白內障，後經醫師診斷才發現是「膽固醇沈積於角膜處，形成了角膜白環」，建議若發覺自己有此症狀，需特別注意「家族性高膽固醇血症」的風險，並盡早至眼科診所交由專業醫生評估。

高血脂於初期無明顯症狀，但容易引發心臟疾病、腦中風、高血壓等心血管疾病，歲暮天寒，除了注意自身保暖，也得適時忌口山珍海味，避免攝取過多膽固醇，平日保持健康飲食、規律作息，並定期至醫療機構檢測血脂狀況，把握黃金治療時間，避免耽誤病情，降低心血管疾病發生的機率。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高血脂前兆」相關討論則數。觀測期間：2022/10/08~2023/01/08，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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