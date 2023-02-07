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快看！賞櫻地圖大公開 武陵農場成網友最愛櫻花勝地

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
快看！賞櫻地圖大公開 武陵農場成網友最愛櫻花勝地。 圖片來源/Unsplash
快看！賞櫻地圖大公開 武陵農場成網友最愛櫻花勝地。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友討論的櫻花話題，帶您了解網友熱議的10大賞櫻景點。

隨著春天的腳步悄悄接近，各地的櫻花季開始陸續登場，民眾也紛紛響應這波賞櫻熱潮，造訪各處的櫻花勝地踏青郊遊，不過台灣賞櫻秘境百花齊放，究竟網友最心儀哪個景點呢？


「武陵農場」享受春櫻簇擁的浪漫 「阿里山」日出與櫻花成唯美風景

全台TOP10櫻花地圖 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
全台TOP10櫻花地圖 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「櫻花」的相關話題討論，可以發現位於台中市和平區的「武陵農場」是近期受到網友高度討論的賞櫻景點，今年的武陵櫻花季自2月7日舉辦至2月28日，園區內種植超過2萬株櫻花樹，品種更是高達10幾種，因而擁有「櫻花博物館」的美譽。有遊客在賞櫻後激動發文分享「武陵櫻花季是真正的花團錦簇」，表示櫻花繁茂綻放，淺粉色櫻花在藍天的襯托下格外吸睛，讓有同樣經驗的網友出聲附和「那裡蜿蜒的櫻花樹自成林徑，光影灑在櫻花上美不勝收」、「沒想到武陵的櫻花可以這麼美，完全止了想去日本賞櫻的渴」，認為武陵農場是值得造訪的賞櫻好去處。

此外，位於嘉義縣的「阿里山」也是熱門的賞櫻名勝景點，花期落在3月到4月中旬，花種以吉野櫻最為著名。網路上就有民眾分享阿里山賞櫻秘笈，表示「到隙頂可以享受日出與櫻花交織的夢幻場景」、「在石棹櫻之道則可以徜徉在步道中，享受櫻花伴遊的樂趣」、「搭乘小火車穿過沼平車站，體驗被櫻花隧道簇擁環繞」，詳細資訊讓網友收穫滿滿，並留言補充「茶園與櫻花是阿里山有名的景色」，向上走到霞之道能夠觀賞龜甲狀的翠綠茶園，往下的櫻之道可以讓遊客穿梭在櫻花中漫步。

而同樣在台中市和平區的「福壽山農場」則坐擁了全台最高海拔的千櫻園，每逢2月底到3月中旬，櫻花海就漫山遍野的綻放，把整座山頭染成了唯美的粉紅色。有民眾就發文表示「福壽山千櫻園，到那遠得要命的國度淋一場春天限定的櫻花雨」，也有不少網友分享「到福壽山農場追櫻，滿園櫻花盛開目不暇給」、「這邊必拍的鐵塔被櫻花圍繞真的很好看，遠方雪山頂的雪還沒融，襯著櫻花也是絕美的景色」，認為雖然福壽山農場路途較遠，但前往賞櫻相當值得，也很適合拍攝寫真、婚紗照等。

冬末春初是賞櫻最好的時節，漫天紛飛的櫻花雨為春日揭開唯美序幕，如果你也想觀賞櫻花錦簇的美景，不妨參考看看網友熱議的賞櫻景點，規劃一場難忘的追櫻之旅。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞櫻地圖」相關討論則數。
觀測期間：2022/01/01~2023/01/08，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
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