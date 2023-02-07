業績長紅就靠「它」！網推這10大發財小物幫開運
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「招財小物」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的10大招財小物排行。
新年開運該怎麼做？為了求得好運，不少人會選擇放置招財小物於家中、辦公室，或甚至是皮夾之中，而招財小物究竟有哪些？又可以如何選擇呢？以下就快來看看網友熱議的十大招財小物，一起為2023增添財運吧！
「發財金」使用禁忌要注意 「招財貓」增添財運又療癒觀察網友熱議的「招財小物」，可發現各大廟宇發放的「發財金」與「錢母」被最多人收藏，不少做生意的民眾說道「到財神廟都會順便求發財金，補個財運」、「拿發財金感覺可以做做發財夢」，也有初次求取的民眾詢問「發財金是要花掉還是存銀行？」，引起熱烈討論，網友紛紛解答「發財金是不能花的」、「看哪邊的錢流動比較快就放哪邊，接受加持」、「明年記得要回去還給神明」；而每年元旦，許多廟宇會舉行發放「錢母」的活動，往往吸引大量民眾前往，今年紫南宮的隊伍更長達2公里，讓民眾直呼「稻田都變露營場了」，表示每年為錢母排隊的景象總會成為新春熱門話題。
此外，「招財貓」也是不少網友選擇的招財小物，有民眾便分享「擺了一隻之後，下個月就中發票了」，引起網友感嘆「這麼神的嗎？」，還有網友提到可愛的招財貓「光擺著就覺得很療癒，最後買了不同顏色的擺成一排」，表示招財貓除了增添財運，也可當作居家擺設，因此十分受到年輕人的歡迎。
另一方面，有不少「水晶」迷會於社群討論區中分享相關知識，如「黃水晶是財富之石，可以帶來偏財運和生意緣」、「紫水晶功效很多，除了改善社交也可招財」，表示想透過水晶招財須注意顏色。更有網友分享有趣經驗，說道「我爸有一顆招財水晶枕頭，裡面滿滿的都是小粒紫水晶，然後我都偶爾拿幾顆去學校賣同學，一顆五塊錢」，引起留言熱烈回覆「我印象我家也有一個」、「這下真的招財了」。
你的開運招財小物準備好了嗎？相信大家都能在新的一年財源滾滾來！不過還是要注意無需過度迷信，招財小物購買過多反而破財，就得不償失了喔！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「招財小物排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/10，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
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