2023求財就這樣拜！盤點網友熱議的全台8大財神廟

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「財神廟」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台8大財神廟排行。

過年拜拜，除了祈求身體健康，相信工作順利與財源滾滾也是不少人的願望之一，因此每年農曆過年時，各大財神廟人潮總是絡繹不絕，但究竟想求財運該拜什麼神？過年期間，又可以安排到哪間財神廟走春呢？

竹山「紫南宮」傳奇事蹟多 這一廟又被稱為「泡麵土地公」？ 全台8大財神廟 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 全台財神廟眾多，其中「北港武德宮」擁有世界最大的金爐，近幾年吸引許多年輕人跟網紅參拜，有不少民眾分享「財神爺香火鼎盛，工商求財必定走訪」、「香火鼎盛，據說從事業務性質的，要拜武財神」，推薦從事在外奔走職業的民眾可前來祈求事業順利，也有網友提及「這裡最出名的莫過於五路武財神的金庫財寶箱，透過擲筊向武財神請求，把財寶箱帶回擺放」，表示來北港武德宮的民眾不要忘了求補財庫，增添財氣。

人氣第二的「竹山紫南宮」以借發財金聞名，有民眾分享「有人借了發財金600元，後來還了290萬」、「每年初一發錢母人都爆多，上次還有人在田裡搭帳篷」，關於紫南宮的各種傳奇事蹟報導，均吸引廣大社群媒體的高度關注；而「車城福安宮」為台灣最大的土地廟，許多遊客前往墾丁時會順道前往參拜，留言像是「門口的大金元寶記得要摸一下」，也有民眾提及「過年期間有丟聖杯活動，求得聖杯可領取發財金」，表示過去因疫情取消的發財金活動已恢復。

另一方面，位於南投的「中寮石隆宮」本來為當地的一間小廟，但因為很多信眾拿泡麵拜拜，廟方會免費提供祭拜後的泡麵給香客享用，小小的廟宇常出現上百人一起吃泡麵求發財的奇景，故又被網友稱作「泡麵土地公」，民眾則分享「不管是大家樂求明牌，還是業務員求業績、求財，都可以到這裡」，推薦大家除了來這裡求財運，也可以體驗看看特別的泡麵文化。

過年走春行程還沒想好怎麼安排嗎？不妨參考以上網友的說法，至財神廟走走、感受新春熱鬧氛圍之外，順便祈求新的一年工作順利、開工大吉吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「財神廟排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/10，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw