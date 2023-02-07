新年拜拜求好運！網友熱議北中南必拜8大人氣廟宇

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「新春必做」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的新春必做事項有哪些。

喜氣洋洋的農曆新年及將到來，隨今年疫情趨緩、逐漸解封，民眾終於能開心與親友團圓過好年。而春節期間究竟有哪些事情不容錯過呢？想與親友體驗濃濃的年味，留下快樂難忘的回憶嗎？快來看看網友們推薦的5大新年必做事項吧！

「大甲鎮瀾宮」代表性媽祖廟宇 「行天宮」祭改、收驚服務多樣化 TOP8人氣廟宇 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友熱議的「人氣廟宇」，發現以「大甲鎮瀾宮」最受關注，許多民眾表示大甲鎮瀾宮是「中部的信仰中心，海線參拜的首選」，而每年農曆三月舉辦的「大甲媽祖繞境」活動，更是吸引不少人分享心得，如「每年皆由鎮瀾宮出發，所以它的存在就更顯重要了」，表示大甲鎮瀾宮為台灣媽祖廟的重要代表；而「白沙屯拱天宮」也因媽祖繞境活動引起網友熱烈討論，有民眾說道「白沙屯媽祖的鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，因此被稱為粉紅超跑」、「進香路線完全看媽祖想去哪邊，很有趣」，獨特的特性近幾年也吸引不少媒體報導，當地居民也說道「感覺信徒越來越多了！」。

而位於台北的「行天宮」是供奉關聖帝君的道教聖地，不少網友分享「如果家人有大考試，可以到辦公室索取免費文昌筆」、「行天宮幾乎每天都有幫人收驚除厄運，這是其他宮廟看不到的」，也有民眾提及「行天宮是全國第一座帶頭不焚香的廟宇」，稱讚行天宮的環境與服務規劃完善，參拜體驗十分舒適；此外，與行天宮並列為台北三大廟門的「龍山寺」，因「寺廟雕刻美麗，是台灣人及外國人必訪之地」，精緻的建築與方便的交通讓龍山寺除了具備宗教功能，更成為外國人來台的觀光熱點。

另一方面，「竹山紫南宮」已有二百多年歷史，因土地公借發財金而享有盛名，只要信眾擲出「聖茭」即可取得，民眾紛紛說道「若是說到跟神明借錢，南投竹山紫南宮絕對會被大家提及的」、「紫南宮的土地公真的非常的靈驗，我每年幾乎會帶金雞一起回娘家，來看看財神爺——土地公！」，表示對做生意、求職人而言，紫南宮是中部重要的求財祈福的好去處。

如果還在煩惱過年家庭走春行程要如何安排的話，不妨參考以上網友分享的人氣廟宇，與家中長輩一起到廟宇拜拜，保佑新的一年平安、順利吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「人氣廟宇排行」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/05，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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