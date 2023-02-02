吸二手菸增22%心血管疾病風險 無形「三手菸」危害達半年

元宵節將至，各縣市紛紛舉辦燈會，也有猜燈謎、祈福慶典、民俗表演及美食市集等活動，對民眾來說，最討厭在人群眾多之處「聞到菸味」，衛福部國健署提醒，今年1月12日立法院三讀通過「菸害防制法」修正草案，此次新增幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁止吸菸，鼓勵民眾盡快戒菸也避免觸法。

國健署指出，二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，包含7000種以上的化學物質，其中含數百種有害物質，更有70種為已知致癌物。暴露於二手菸的非吸菸者較未暴露者，罹患心血管疾病的風險顯著提高22%；日本研究也發現，二手菸與扁桃腺炎、顏面神經麻痺、下咽癌及喉癌有顯著相關，亦有2022年發表之統合分析研究指出，二手菸導致口腔癌，且罹患風險與暴露強度及持續時間相關。

國健署表示，另有文獻探討，兒童及青少年二手菸暴露與憂鬱症間之關係，歸納出兒童及青少年於家中、車中及校園接觸二手菸與憂鬱症呈正相關，且與長期接觸二手菸導致血液中多巴胺濃度降低有關聯。

國健署說，除二手菸外，室內隱形汙染「三手菸」，是菸煙中尼古丁與空氣中的亞硝酸、臭氧等發生化學反應，產生之有毒物質，如亞硝胺、可替寧等，附著在衣服、家具、窗簾或地毯上，並持續的由被汙染的物體表面揮發出來，飄散於空氣中。 即使戒菸，室內塵埃中的尼古丁濃度及尿液中亞硝胺代謝物，仍到3個月後才開始下降，「三手菸聞不到摸不到，卻影響環境達6個月以上」。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，多數吸菸者會避免在孩子面前吸菸，以免二手菸對孩童造成影響，卻忽略了三手菸對幼兒的影響比成人更大，因為幼兒在室內的時間長，常常爬來爬去或抓握物品後，又將自己的手或物品放入口中，且小孩皮膚也較薄，提高了有害物質透過口腔及皮膚吸收的可能。

劉家秀說，設定節日、有意義的日子作為戒菸起始日「是成功第一步」，戒菸期間可能出現暴躁易怒、沮喪低落、難以入睡等，使許多民眾容易放棄，但這些症狀是身體正在調適尼古丁減少的暫時反應。建議吸菸民眾可就近到全國近3500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務，且戒菸藥品免收部分負擔；亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢。