補班日、元宵節天氣轉陰有雨 中北部下周留意入春雨勢

本周末適逢補班日、元宵節，臉書粉絲團「天氣風險 WeatherRisk」指出，中北部這兩天將是多雲到陰的天氣，偶有小雨或毛毛雨，南部降雨機率偏低，北海岸、東半部要留意持續降雨。下周起中北部有一波降雨，宣告時序開始進入春天。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天凌晨起受東北季風略增強影響，基隆北海岸一帶轉成陰有短暫雨的天氣，可是冷空氣不強，加上輻射冷卻被雲層跟風勢有效抑制，低溫沒有再度下降，以台北氣象站為例，大概一早都還有18度左右，比起前幾天大為緩和。中南部、東南部地區高溫稍降，平地或市區高溫25度左右，南部近山內陸有機會逼近30度，類似天氣預計持續到明天。

周末則是天氣轉折點，「天氣風險 WeatherRisk」指出，周六到周日目前預報有華南雲雨區快速東移通過台灣中北部，不過好消息是水氣量有減少的趨勢，中北部這兩天將轉成多雲到陰為主，偶爾有小雨或毛雨的天氣，南部雲量增多，降雨機率比較低，迎風面的北海岸到東半部地區要留意持續降雨。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，周日元宵節的白天水氣開始減少，天氣又變得比較穩定，各地多雲為主。不過到了下周，受華南雲雨帶影響，中北部會有一波降雨，周二遠離後轉成東北季風天氣；類似天氣下周中後期可能頻繁出現，也證明時序開始進入春天，大家可要多留意天氣預報。