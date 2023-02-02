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斥資20億阿里山英迪格酒店今開幕 客房預訂達6千房

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」於今日盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」於今日盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影

斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」，終於在阿里山櫻花盛開時期，於今日盛大開幕。會場上，由霖雲國際開發董事長張枋霖開封當初動土典禮所釀的高梁酒，與會貴賓乾杯，並將開幕活動推向最高潮。

張枋霖致辭表示，10年多來蓋這間飯店的過程確實很辛苦也不容易，特別感謝嘉義縣長翁章梁全力支持，嘉義縣警察局各單位合力協助，才能共同完成這個美夢。

英迪格總經理張哲明表示，阿里山英迪格酒店除是阿里山地區第一間國際品牌酒店外，更是30年來最新開業的飯店，也是雲嘉南地區第一座黃金級綠建築

酒店走高端精緻風格，擁有84間山景客房與套房（包含1間無障礙客房），座落在5個樓層中，每一間客房都擁有私人陽台與戶外座椅。客房以鄒族文化與台灣藍鵲為設計謬思，床頭的楓葉飾板、雲海編織地毯、獵人風迷你吧櫃子都以紅、藍色設計，營造出兩種不同的客房視覺。

阿里山英迪格酒店是IHG洲際酒店集團旗下英迪格酒店品牌，酒店位於阿里山公路57.6公里處，鄰近二延平隙頂雲海步道、眺望象山大景，可賞日出、雲海、夕陽、星空，酒店從去年12月18日起開始試營運。

阿里山英迪格酒店，整棟為地上6樓、地下2層的綠建築，規劃84間房於5個樓層，每間房都能見山景，裝飾巧思結合鄒族傳統編織色彩，能感受到設計團隊將鄒族傳統文化及地景色彩，廣泛運用到酒店內空間色彩美學上的巧思，頂樓設施有‘a veo veo yu酒吧、健身房、無邊際恆溫泳池、水療池與觀星平台。

斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」今日盛大開幕，頂樓無邊際恆溫泳池，可見壯闊山景。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」今日盛大開幕，頂樓無邊際恆溫泳池，可見壯闊山景。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」於今日盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」於今日盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」於今日盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的國際潮牌酒店「阿里山英迪格酒店」於今日盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影

英迪格酒店 阿里山 綠建築

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