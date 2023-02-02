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全台23處空品測站亮「橘燈」 台南PM2.5濃度最高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受東北季風影響，全台今有23處空品測站達到橘色提醒等級。圖／截自環保署空品監測網
受東北季風影響，全台今有23處空品測站達到橘色提醒等級。圖／截自環保署空品監測網

今天東北季風增強，東北風挾帶微量境外汙染移入影響西半部地區，截至今下午1時空品監測結果，全台有23處測站達到橘色提醒等級，其中又以台南測站的PM2.5濃度最高。環保署提醒，南部、二林、彰化、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中下午1時監測資料，全台有23處測站亮「橘燈」，其中台南測站PM2.5濃度為45.1微克／立方公尺最高，高雄復興為44.2微克／立方公尺，屏東琉球43.7微克／立方公尺，台南安南43.1微克／立方公尺。

依環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天受東北季風影響，東北風挾帶微量境外汙染移入影響台灣，竹苗以北空品位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，馬祖短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

馬祖 台南 環保署

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