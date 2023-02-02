連假大魚大肉、氣溫驟降 長者小心2急症找上身

春節十天連假大魚大肉，加上近來氣溫頻驟降，醫師提醒，老年人因血管老化、血管彈性較差，氣溫驟降會讓血管收縮，導致血液循環不良、血壓升高，容易好發心肌梗塞、腦中風。若平時飲食偏鹹、油膩或不忌口，且沒有維持良好生活作息、體重管理，血液變得濃稠，寒流來襲時缺乏適應氣溫能力，連年輕人也可能發生中風、心肌梗塞等風險。

三軍總醫院汀州院區副主任、老年醫學科主任謝嘉娟表示，寒流來襲急診人數也會隨之上升，較多是心腦血管相關疾病，人體血液因高血脂、脫水、本身痼疾等因素而變得黏稠，當氣溫驟降時，不僅血管收縮，血液也可能會像豬油一樣，血管壁容易粥狀硬化，血管斑塊也可能脫落到血管成為血栓，造成血管狹窄、甚至血管堵塞，引發腦中風、心臟病（冠狀動脈疾病、心肌梗塞）、靜脈栓塞等。

謝嘉娟指出，若老人家本身有高血壓、高血糖、高血脂等三高問題，最怕起床時忘記、沒感覺到低溫、急著想上廁所而忽略保暖，恐瞬間讓血管收縮，導致血壓不穩，增加中風、心肌梗塞風險，建議長輩起床時慢慢起身，並在床邊稍坐片刻，穿起保暖衣物後再起身。且部分老人家認為冬天沒流汗，為了不想頻繁廁所而減少喝水，也是一大錯誤觀念，應維持平時喝水量，遠離中風風險。

謝嘉娟表示，冬天不少人喜歡泡湯、泡澡，但泡澡會使周邊血管擴張，也可能導致血壓低、頭暈症狀，建議長輩若要泡湯應結伴同行；也建議長輩不要站著洗澡，可用淋浴方式，避免突然頭暈跌倒而撞傷頭部，浴室內也要做好防滑墊、扶手等設備；長輩常見自律神經失調、便秘問題，太用力上廁所「也可能在廁所昏倒」，建議廁所門帶上但不要反鎖，發生意外時可縮短搶救時間。

謝嘉娟提醒，也要注意「冬季癢」，即是缺脂性皮膚炎問題，尤其老人家皮膚油脂較少，像是小腿前側皮膚等部位容易乾燥，不建議使用過熱水洗澡，避免引起濕疹，或皮膚發紅、不規則龜裂、落屑及抓痕，若糖尿病患者因此抓破傷口，癒合速度更慢，建議老人家洗澡後可擦潤膚乳，維持皮膚濕潤，勿搔抓避免皮膚發炎。

謝嘉娟建議，民眾平時要控制飲食、體重，努力讓自己的身體質量指數（BMI）控制在18.5至23.9之間，並定期做健康檢查，從事合適運動，氣溫驟降時也要注意保暖、血壓變化，若有心腦血管等慢性疾病的民眾，更該定期回診，讓醫師透過個別化醫療、精準醫療，降低可能的冬季疾病風險。