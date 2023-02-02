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普發現金難達偏鄉 可造冊在定點發錢

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

全民普發現金，卻獨漏偏鄉弱勢？民進黨立委鍾佳濱2日召開記者會表示，目前規劃普發現金有銀行匯款、ATM提領與郵局辦理等服務，但不擅金融服務、郵局服務不及地區的民眾，卻難以及時領到6千元。同黨立委伍麗華呼籲，可結合地方戶政單位，以造冊的方式來定點發放給不方便的群眾。

偏鄉金融未普惠

鍾佳濱說，保守推估發放現金的時間約落在4月中旬，目前政府各部會有兩個多月的時間來規劃發放的方式。目前財政部規劃三種領取方式，分別為：銀行匯款入帳、ATM操作提領、郵局臨櫃辦理。

他指出，但就去年五倍券經驗來看，最終有高達5萬人未領取五倍券，其中很大一部分屬高齡族群，可能因不善操作網路、機器而未領取。鍾佳濱強調，但對無銀行帳號、不會用網路，及ATM，或部分郵局服務不及地區的民眾而言，將難以領到六千元。

造冊定點發現金

伍麗華指出，像花蓮縣萬榮鄉境內僅有一台ATM，屏東縣獅子鄉、臺東縣金峰鄉雖設有郵政代辦所卻沒辦理金融業務等，她建議政府，針對缺乏金融服務機構及提款設備的原鄉，協調中央部會及地方縣市政府，結合鄉公所、村里長及當地派出所，於造冊後在村（里）內擇定點發放，再將現金交給民眾手上。

盤點弱勢民眾

數發部數位政府司副司長楊耿瑜說，此次現金發放擴及全台2千3百萬人，研議包括老農年金、身障等族群以直撥入帳的方式發現金，目前行政院都還在盤點對象，盼能讓特定族群不需要奔波，就能領取6千元。

他也說，針對缺乏金融服務的偏鄉地區，也會研擬透過「造冊領現」的方式，如今還在與行政院與各部會協商中。

針對如何協助原住民偏鄉地區民眾領取現金，原民會綜合規劃處專委曾興中指出，除了原有的戶政系統之外，會透過社區關懷、教會等團體，掌握不便的民眾，有帳戶就協助入帳；如果沒有帳戶的話，透過民政系統來盤點造冊。

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偏鄉 郵局 鍾佳濱

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