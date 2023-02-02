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奇美醫院推AI預測系統 降低洗腎低血壓風險

中央社／ 台南2日電

奇美醫學中心自行研發AI低血壓風險預測系統，預防血液透析病人在洗腎過程中出現因低血壓引發嚴重併發症，配合護理團隊提前給予適當處置，有效降低透析中低血壓發生率。

奇美醫學中心腎臟科主治醫師楊翼寧今天在院內衛教宣導會表示，透析中低血壓可能造成病人在洗腎過程中出現噁心、嘔吐、胸口悶痛、肢體抽筋甚至意識喪失等嚴重不適，並容易產生心肌缺血、腸胃道缺血等併發症，發生時若未及時處理，可能會有致命風險，是醫護最擔心、最棘手的問題。

楊翼寧表示，院方於2020年底組成跨領域團隊，運用AI（人工智慧）善於處理大數據與多重複雜問題的優勢，導入近7萬筆透析病人參數資訊的大數據資料，研發AI低血壓風險預測系統，提早找出高風險病人並即時給予預防介入措施，幫助血液透析病人遠離透析中低血壓。

楊翼寧指出，系統在透析前先以病人歷史資料進行風險預測、預警當前病人狀態，並設定較佳的血液透析機參數，透析中再次透過系統監測與醫師分析結果，配合護理團隊加強管控。

楊翼寧表示，奇美醫學中心血液透析室統計2010至2020年間，約有25%血液透析病人在洗腎過程中發生低血壓，AI低血壓風險預測系統在2021年9月上線後，配合血液透析室制定透析照護指引流程，至今透析中低血壓發生率已降低至約10%至15%。

楊翼寧指出，奇美AI團隊已於去年將此成果發表在國際醫療資訊研討會、台灣腎臟醫學會期刊與國際知名醫學期刊，並將持續在臨床上應用，提升病人透析中的安全與品質。

血液透析 AI 團隊

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