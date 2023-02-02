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中榮酒癮治療獲SNQ認證 醫曝：7類人小心酒癮上身
台中榮總結合科技建構中榮酒癮治療模式(Join ME)，2年多來成效卓越，酒癮個案降低飲酒量達100%，停酒逾3個月達56%，更有一年以上停酒紀錄，榮獲去年SNQ國家品質標章認證，今邀參與治療的陳姓男子分享戒除酒癮心路歷程。
台中榮總精神部醫師張庭綱說，台灣酒癮盛行率約2.5%到3.5%，約80萬人有酒癮問題，台中榮總提出快速辨識「酒癮的高風險群」方法，即男性單次飲酒大於4罐啤酒，女性單次飲酒大於3罐啤酒；男性當周超過14罐啤酒，女性當周超過7罐啤酒就屬於問題性飲酒，需進一步就醫評估。
張庭綱建議，7類人要小心酒癮風險，包括長期過量與經常酗酒者、從小開始飲酒、家族酒癮病史、憂鬱失眠等精神健康問題、感情創傷或其他重大心理創傷、進行減重手術者、朋友與親密伴侶共同飲酒。
台中榮總精神部主任林志堅說，最新醫學研究卻顯示，酒癮問題者涉及複雜心理、社會，甚至與基因、大腦成癮機轉等醫學有關，所以戒除酒癮不是單由家人勸解、鼓勵，還需要有效的成癮醫學協助。
張庭綱說，台灣酒駕零容忍，但七成酒駕者可能再犯，其中酒駕4次以上近9成，缺乏完整酒癮治療。院內研究發現，酒癮患者額葉功能在100人中排名倒數35名，長期飲酒致腦功能障礙可能是酒駕、家暴常客；2/3酒癮者達重度失志，有高自殺風險。
陳姓男子表示，他在十多年前因聚餐後送同事返家酒駕被抓，後因工作疲累養成睡前喝酒習慣，情緒變得易怒、煩躁，與周邊人衝突，甚至與社會隔絕，心情十分怟落，後經家人勸導到台中榮總接受治療，在醫療團隊協助下戒除酒癮，參加戒酒團體與其他成員交流、相互支持幫助很大，如今戒酒3個月，不再心情煩躁、失落，每天神清氣爽，迎接新生活。
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