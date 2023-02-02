酒駕再犯風險高 醫師：酒癮問題可尋求治療

酒駕肇事問題層出不窮，台中榮總精神部醫師張庭綱今天表示，雖然酒駕刑罰加重，但發現7成酒駕者可能再犯，而4次酒駕以上者有酒癮比率接近9成，有酒癮問題可尋求治療。

台中榮總今天召開記者會說明酒駕與酒癮的問題，張庭綱在會中表示，酒駕問題受到社會關注，雖然酒駕的刑罰加重，但發現7成酒駕者可能再犯，而4次酒駕以上者酒癮比率接近9成，有酒癮問題者，卻缺乏完整酒癮治療。

根據台中榮總的研究發現，酒癮患者的額葉功能在100人中排名倒數35名，長期飲酒致腦功能障礙可能是工作不穩定、暴躁失控、成為酒駕與家暴常客的原因。也發現酒癮者每3人中就有2人達重度失志狀態，即對人生失去意義、失去希望，有高自殺風險，「借酒澆愁愁更愁」便成了酒癮者的寫照。

張庭綱指出，台灣酒癮盛行率約2.5-3.5%，即60-80萬人有酒癮問題，如何辨別是否屬於問題性飲酒，男性單次飲酒大於4罐啤酒，女性單次飲酒大於3罐啤酒；男性1週超過14罐啤酒，女性1週超過7罐啤酒就屬於問題性飲酒，是酒癮的高風險群，需要進一步評估。

張庭綱表示，台中榮總結合科技建構酒癮治療模式，2年多來獲得成效。結合接受家屬服務的酒癮個案中，降低飲酒量達100%，完全停酒3個月以上達56%，更有長達1年以上停酒的紀錄。

台中榮總精神部主任林志堅表示，酒癮原因很複雜，有些成癮難以控制是跟大腦成癮機轉有關，即使有動機，但生理因素無法解決，幫助酒癮患者不只靠家人安慰及鼓勵，還需要有效的成癮醫學協助，才能有效幫助個案戒除酒癮。