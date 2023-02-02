AI助攻！奇美醫降低洗腎患者突發低血壓機率更安全

不少洗腎患者就醫過程常遇突發性低血壓危及性命，永康奇美醫學中心運用AI低血壓風險預測系統與透析照護指引流程，雙重齊下更易掌握高風險患者，有效降低透析中的低血壓患者，患者安全更有保障。

奇美醫學中心今開醫學記者會，經營決策委員會講座教授王志中率領醫療團隊出席，腎臟科主治醫師楊翼寧、血液透析室護理長黃惠暄分享個案，59歲黃先生洗腎前低血壓風險值為62.93%（大於50%屬高風險），醫療團隊「洗前」檢測，洗腎利用AI預測，顯示1小時低血壓風險值為55%，經AI即時數據根據病史等落實衛教加強水分控制，護理師透析照護指引流程，過程中均未發生低血壓。

楊翼寧說明，透析中低血壓(IDH)會造成病人透析中嚴重不適，如噁心、嘔吐、胸口悶痛、肢體抽筋、甚至意識喪失，相關併發症，常見的有心肌缺血、腸胃道缺血、腦中風及透析血管通路阻塞等，進而增加病人的死亡率，是醫護最擔心、最棘手問題。

經統計，血液透析約25%發生低血壓，年紀大、女性、低白蛋白、貧血、透析間體重變化量大者，都是高危險群，若透析中發生低血壓5分鐘內未妥善處置，患者即有生命危險。

楊翼寧說，透析病人每個月平均進行血液透析12至13次、每次得花上4小時，過程中光是一位病人就得監測上百筆的血流速、血壓、脫水速度及脫水量等數值。過往經常仰賴醫師臨床經驗判斷及護理師臨場應變能力，不易掌握病情變化。

有了AI低血壓風險預測系統，可更精準掌握患者狀況，可有效降低低血壓發生；經統計和年齡、性別的校正後，2021年10至12月透析中低血壓發生率20.6%，相較2020年10至12月的透析中低血壓發生率26.1%，顯著降低5.5%。