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空污不只傷身 更影響精神狀況

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究指出，隨著空氣污染增加，民眾罹患憂鬱症、癡呆症的比例也會上升。（Photo by Ikhlasul Amal on Flickr under C.C. License）
研究指出，隨著空氣污染增加，民眾罹患憂鬱症、癡呆症的比例也會上升。（Photo by Ikhlasul Amal on Flickr under C.C. License）

空氣汙染不僅戕害身體，還會導致精神疾病！研究指出，隨著空氣污染增加，民眾罹患憂鬱症、癡呆症的比例也會上升。對此，學者呼籲，該研究提出證據表示，空汙會影響到民眾的大腦，意味著政府單位應祭出更嚴謹的法規，來管制空氣汙染的狀況。

空汙戕害身心

衛報》報導，研究發現，空氣汙染除了傷害身體健康，導致各類型的呼吸系統疾病之外，也會對精神健康造成負面影響。研究人員發現，隨著空氣污染增加，抑鬱症與憂鬱症的病例數也會增加。

對此，萊斯特大學環境流行病學教授翰瑟爾說，這項研究顯示，空汙會對大腦產生潛在影響的證據，更與認知能力下降、癡呆症等疾病有關係，也意味著政府管制空氣汙染的標準將更加嚴謹。

研究人員呼籲，政府應該注意到他們最新的研究，尤其許多國家的空氣品質仍遠不及世界衛生組織的標準，各政府應該擔任領頭羊的角色，訂定更加嚴謹的法規，降低空氣汙染對民眾的影響。

減碳、電動救空氣

外媒》報導，根據世界衛生組織與經濟合作暨發展組織（OECD）的說法，空氣汙染導致全球每年4到9百萬人提早死亡，更造成1.5億美金的經濟損害，包括懸浮微粒、二氧化氮等有害氣體，都會增加慢性疾病的發病率。

面對全球空氣汙染的議題，綠色和平組織表示，只要從三大面向下手，就能改善空氣品質，包括「淘汰燃煤，減少二氧化碳與懸浮微粒」、「改善交通方式，減少燃油車、多用大眾交通」與「透過社會民眾凝聚共識」。

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空氣汙染 憂鬱症

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