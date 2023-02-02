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除了最亮彗星 今年最小滿月、金星、木星合月都在2月出現

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2月22、23日兩天接連發生的金星合月、木星合月等，都是舉目可見的精彩天象。臺北天文館提供
2月22、23日兩天接連發生的金星合月、木星合月等，都是舉目可見的精彩天象。臺北天文館提供

隨著氣溫逐漸回溫，2月的夜空更加宜人可親。除了耀眼的冬季星空外，還有幾個獨特的天象值得欣賞，包括月初的最亮彗星元宵節的最小滿月外，還有2月22、23日兩天接連發生的金星合月、木星合月等，都是舉目可見的精彩天象。

今年最亮的彗星C/2022 E3(ZTF)已於2月1日通過近地點，亮度達到5星等以上，是近年來少數可用雙筒望遠鏡觀賞的彗星，而且晚間8時左右即達到天頂附近，在冬季諸多亮星如畢宿五、五車二和火星的指引下非常適合觀賞，不過隨著逐漸遠去，彗星亮度也將快速下降，預計2月中旬後便不太容易以簡單的望遠鏡觀察，想觀賞它的亮麗身影可得把握機會。

2月5日元宵節當晚，2月6日凌晨2時29分的「望」則是今年最小滿月，視直徑只有發生在8月31日今年最大滿月的88%，若以拍攝記錄將可比較出其大小明顯不同，也可驗證月球以橢圓形軌道繞行地球的有趣事實。

2月22日傍晚的金星合月，夜空中最亮的金星與眉月相距不到兩度，次亮的木星在其上方不遠處﹔次日傍晚月球移至木星上方，此時一彎眉月、木星及金星相距各約6度，在西方天空整齊排成一列，吸睛美景想不多看兩眼都難！若天氣良好，或許還能欣賞到地球將陽光反射到月球陰影面而形成的「地球照」現象。

全年夜晚中亮星最多、最燦爛就屬冬季星空，2月天氣較不寒冷，正是認識星座的最佳機會。臺北天文館特別於周末晚間19時及19時30分，在宇宙劇場以天象儀演示星空並解說星座，同時開放專業天文望遠鏡觀星，完全免費，相關資訊請參閱天文館網站。

木星 彗星 元宵節

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