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眼腫瘤挖眼治療令人恐懼 長庚質子治療免摘除保持視力

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
賴小姐（中）罹患罕見眼內黑色素惡性腫瘤，經質子放射治療一周，腫瘤順利獲得控制，無需摘除眼球，視力恢復到1.0。記者沈能元／攝影
賴小姐（中）罹患罕見眼內黑色素惡性腫瘤，經質子放射治療一周，腫瘤順利獲得控制，無需摘除眼球，視力恢復到1.0。記者沈能元／攝影

眼睛看東西出現扭曲變形，千萬不可輕忽。49歲賴小姐家住台中，三年前開始，右眼看東西有些扭曲變形，因看得清楚，不以為意，但數月後症狀未改善，前往中國醫藥大學附設醫院檢查，赫然發現為罹患眼腫瘤，經轉送至林口長庚醫院治療。林口長庚眼科主治醫師周宏達表示，確診賴小姐眼腫瘤為罕見的眼內黑色素惡性腫瘤，經質子放射治療，腫瘤獲得控制，無需摘除眼球，視力扭曲狀況獲得改善且恢復到1.0。

林口長庚眼科部主任黃奕修說，一般黑色素瘤常生長於皮膚，但眼睛也有黑色素細胞，以至眼球內或眼球周邊也可能生長黑色素瘤，可怕在於，眼球黑色素惡性瘤腫瘤厚度超過0.3公分，癌細胞就能轉移，且早期轉移無法偵測，包括眼球摘除等任何治療，都無法降低病患死亡率。

所幸，眼內黑色素瘤發生比率極低，歐美每千萬人每年僅有約50至60位病人，相較白種人，亞洲人種發生眼內黑色素瘤更為罕見，據統計，亞洲每千萬人每年發生率低為2至6位，等同於全台灣每年約只有5至15位新診斷病人。

「國內眼腫瘤病人少，台灣專精此領域的醫師不多，病人求診之路特別艱辛。」周宏達說，眼腫瘤初期症狀不明顯，可能只有持續看到閃光及飛蚊症，很多病人經數個月檢查、轉診再轉診，當確診時，腫瘤厚度已超過1公分，錯過黃金治療時機，過去治療原則是看到腫瘤就將眼球摘除，病人幾乎沒有保留眼球及視力的機會，且外觀可能受到大幅影響。

賴小姐說，三年前開始，右眼看事物、線條出現扭曲變形，地面也隆起不平，室內燈光感覺昏暗、不夠明亮，因症狀遲遲未好轉，而到台中某家眼科診所看診，研判為視網膜剝離，而轉介至中國醫藥大學附設醫院，但檢查後不僅是視網膜剝離，眼內同時罹患腫瘤，聽到當下「感覺是從很高的地方掉到無底洞」，最初醫師判斷要摘除眼球，但她對於看不見有極度的不安全感，不願摘除眼球。

周宏達評估，賴小姐眼腫瘤厚度約0.8公分，視力約0.9，此時摘除眼球是非常可惜的事情，而由放射腫瘤部副部主任王俊傑安排質子放射治療，原因是眼球是人體最精密的器官之一，對於輻射副作用的容忍程度低，因此精準的質子治療，被譽為是眼球黑色素瘤的黃金治療。

「傳統的放射治療比較像是雷射光束，所向披靡，可以有效殺死腫瘤，但放射線經過的正常組織也可能被破壞。」王俊傑說，質子放射治療則像標靶導彈，可準確到達病灶位置後，再一次把能量釋放，在控制腫瘤的同時，也保留周邊正常的組織，大幅的降低傳統放射線的輻射副作用，但質子治療無健保給付，患者需自費20至30萬元。

周宏達表示，依歐美大型研究，質子治療眼內黑色素瘤，經過一至兩周、約5至10次療程，原發腫瘤控制比例超過90%，眼球保留比例75%至93%，且高達3至4成病人視力得以保留。但質子治療仍有極限，病患眼腫瘤厚度需小於1公分，且治療後10年還是有約半數病患會因腫瘤轉移而死亡，此機率與摘除眼球治療相同，必須持續追蹤，治療後2年內，每3至4個月需注射眼內藥物，降低青光眼及視網膜病變副作用機會。

林口長庚眼科與放射腫瘤科質子治療中心聯手，已累積接近20例眼腫瘤治療經驗，男女約各半，病患年齡26至66歲，平均52歲。分析質子治療對眼球原發腫瘤控制成效，全數病人都獲得控制，腫瘤不再生長甚至縮小，眼球保留比例超過8成，且超過半數病人視力保留超過0.1，更有五分之一病人的視力保留超過0.5。其餘常見副作用為乾眼症占50%，不等程度的視網膜退化占40%，以及青光眼占27%，顯示質子治療有高度機會保留病患眼球甚至視力。

林口長庚副院長吳俊德說，2015年林口長庚啟用質子放射治療中心，至今已經邁入第8年，累積寶貴的治療經驗，尤其眼腫瘤處理不容易，需要跨專科團隊合作，有鑒國內很多眼腫瘤病人求診不易，無法獲得適當治療，目前林口長庚已經開始籌劃「眼腫瘤中心」，將基於過去在此領域治療經驗，除持續優化質子治療，下一步將發展眼腫瘤細針切片、基因檢測及存活率預測等更尖端技術，提供國人及亞太地區更完整的眼腫瘤治療服務。

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