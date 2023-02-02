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男子鼠蹊突起2個月不當回事突劇痛 部桃醫診斷疝氣作祟

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
賴俊宏醫師（右）以微創手術處理病友疝氣引發的疼痛等症狀，左為護理師謝易倩。圖／衛福部桃園醫院提供
賴俊宏醫師（右）以微創手術處理病友疝氣引發的疼痛等症狀，左為護理師謝易倩。圖／衛福部桃園醫院提供

桃園市50歲的張姓先生雙鼠蹊突起已2個月，因工作忙未就醫，日前突然劇烈疼痛難耐，自行撥119送衛福部桃園醫院急診，診斷為雙側腹股溝疝氣醫師建議開刀，術後恢復良好，張先生也重回職場忙碌。

衛福部桃園醫院一般及消化、微創外科醫師賴俊宏表示，腹部疝氣是指腹壁破洞或某處腹壁強度變弱，腹內器官經此跑出，通常可以從外觀看到突起，像吹氣球一樣鼓起來。

賴俊宏說，疝氣形成的原因可分為先天及後天，先天型疝氣主要是發育中的睪丸由腹腔下降到陰囊裡時，所經過的通道沒完全關閉，留下一個疝氣袋在腹股溝，因此男性的疝氣多於女性；後天型的疝氣是從腹壁最鬆弛的部位產生，常見的是在腹股溝附近，或以前手術傷口處。

賴俊宏指出，病患常見主訴鼠蹊部發現隆起腫塊，當腹部壓力增加如舉重物、便秘、咳嗽，常造成膨出。若伴隨腹痛、噁心、嘔吐的症狀時，可能有腸子卡在裡面，卡住的時間越長，腸子發生壞死的機會越大，這時候應趕緊就醫，腹股溝疝氣一直未手術治療，在腹壁缺口的血液供應被勒壓阻斷，嵌頓式疝氣，有劇烈疼痛，血液無法透過循環將氧氣輸送到組織，造成腸子卡住的缺血性壞死，往往需要剖腹探查，及有可能因腸子壞死而切腸子。

治療方法可利用微創內視鏡疝氣修補手術為肚臍下腹壁切開約1公分及在下腹部再加上二個約0.5公分的小傷口，使用內視鏡及其他器械進入腹腔內，或在肚皮與腹膜之間進行疝氣修補，同時加上人工腹膜的鋪放，以加強腹壁的強度並降低疝氣復發的機會。

衛福部桃園醫院外科病房謝易倩護理師表示，疝氣患者應注意避免腹壓包括提重物、咳嗽、打噴嚏、哭泣、嘔吐、生氣，若久站時需在患處加壓，且養成良好的排便習慣；均衡飲食避免刺激性食物，多攝取蔬菜水果及水份，避免情緒不穩。

術後居家照護除了依醫師指示服藥，飲食方面多攝取富含蛋白質、維生素C的食物如肉、魚、豆、蛋、奶、蔬果類等有助傷口癒合。傷口如有紅、腫、熱、痛、出血、滲液或發燒等情形盡速返院就診。術後3個月內避免腹壓上升的動作如厲害的咳嗽、用力解便、騎乘腳踏車或摩托車、搬重物及跑步等劇烈活動。咳嗽時用手按住手術部位，減少衝擊力。

桃園 手術 咳嗽

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