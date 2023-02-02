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春節結束白鯧魚價腰斬 東石魚市場白鯧捕獲多肥美嘗鮮正當時

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
這2天東石魚市場貨很多，午仔魚最多，午仔、馬加、土魠、劍蝦，白帶魚，周日元宵節，歡迎民眾來魚市場選購好魚。圖／吳純裕提供
這2天東石魚市場貨很多，午仔魚最多，午仔、馬加、土魠、劍蝦，白帶魚，周日元宵節，歡迎民眾來魚市場選購好魚。圖／吳純裕提供

春節熱門年菜，象徵「年年有餘、興隆昌盛」的白鯧魚，愈到過年愈搶手，需求量增加，越大尾價格越高，嘉義縣東石魚市場大尾白鯧魚，拍賣價每公斤2800元，有錢還不一定買得到，春節結束，漁民捕獲量增加，需求減少，價格腰斬，此時進場買白鯧，嘗鮮正是時候！

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕昨天回任東石魚市場主任，才剛回任，就傳來漁民捕獲大量白鯧、午仔魚好消息，吳純裕說，印度魚種白鯧魚，東石人叫牠「斗底白鯧」，長得較方圓厚實，是南部人比較喜歡的白鯧魚種。

吳純裕表示，白鯧除了好吃，更可以看到牠的旺盛生命力，尾巴被其他魚吃去一部份，但牠還是再長出來。白鯧魚到4月是最肥美的時候，到4月就開始抱卵。農曆年前大家搶著要「貴森森」，現在價格幾近對折，又比年前更肥美。懂得吃白鯧魚的朋友，選在現在吃，才真的叫做內行人呀！

白鯧因「鯧」字有昌隆意味，春節深獲民眾喜愛，因白鯧魚無法人工飼養，漁獲愈來愈少，物以稀為貴，近幾年價格高漲，一年比一年貴，且愈大尾價格愈貴。

吳純裕說，這2天東石魚市場貨很多，午仔魚最多，午仔、馬加、土魠、劍蝦，白帶魚，愛魚的朋友們，周日元宵節，千萬別錯過。歡迎民眾來魚市場選購好魚。

這2天東石魚市場貨很多，午仔魚最多，午仔、馬加、土魠、劍蝦，白帶魚，周日元宵節，歡迎民眾來魚市場選購好魚。圖／吳純裕提供
這2天東石魚市場貨很多，午仔魚最多，午仔、馬加、土魠、劍蝦，白帶魚，周日元宵節，歡迎民眾來魚市場選購好魚。圖／吳純裕提供
嘉義縣東石魚市場大尾白鯧魚，春節拍賣價每公斤2800元，有錢還不一定買得到，春節結束，漁民捕獲量增加，需求減少，價格腰斬，此時進場買白鯧，嘗鮮正是時候！圖／吳純裕提供
嘉義縣東石魚市場大尾白鯧魚，春節拍賣價每公斤2800元，有錢還不一定買得到，春節結束，漁民捕獲量增加，需求減少，價格腰斬，此時進場買白鯧，嘗鮮正是時候！圖／吳純裕提供
這2天東石魚市場貨很多，午仔魚最多，午仔、馬加、土魠、劍蝦，白帶魚，周日元宵節，歡迎民眾來魚市場選購好魚。圖／吳純裕提供
這2天東石魚市場貨很多，午仔魚最多，午仔、馬加、土魠、劍蝦，白帶魚，周日元宵節，歡迎民眾來魚市場選購好魚。圖／吳純裕提供

白鯧 東石 春節

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