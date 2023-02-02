影／油罐車司機突然主動脈剝離 光田醫院開胸12小時成功救回

農曆春節前，54歲的油罐車陳姓司機突發一場致命急重症「主動脈剝離」，急送光田綜合醫院大甲院區，一連串搶救後救回他一命，陳姓司機經12小時手術後醒來，得知自己在鬼門關前被醫師拉了回來，感嘆過了個年像重生。

陳男負責開大型油罐車至各加油站分填，他知工作屬於高危險性，自己又是家中唯一的經濟來源，因此注重健康，長年來不菸不酒，維持規律的生活作息，也固定接受身體健康檢查，但有些微血壓偏高的狀況，病發前毫無前兆。

他回憶事發當天，記得昏倒前自己正在通霄加油站內，在油料裝填作業完畢準備交班，突然感到一陣劇烈胸痛，再來就如同記憶斷片，醒來後才知道被加油站站長及時送往光田大甲院區開刀搶救，他說好險是在作業完畢後才倒下，如果是在油罐車行進中病發後果不堪設想。

光田綜合醫院大甲院區心臟血管外科主任楊智鈞表示，春節小年夜前一天陳姓患者緊急被送來，依病況立即判別為「A型主動脈剝離」需立刻做「開胸手術」搶救治療，以人工血管替換受傷的主動脈。把握住救援時間，團隊歷經12小時手術非常順利，陳先生恢復良好，4天後轉出加護病房，在一般病房接受觀察已能談笑風生，接下來再搭配回診復健，相信體能可以漸漸復原。

楊智鈞主任指出，主動脈剝離主要好發於50到65歲間，由於動脈硬化，內壁變得比較脆弱，若又在某一瞬間動脈壓力失衡，就容易會有撕開、剝離的症狀發生。他說主動脈剝離跟癌症不一樣，沒辦法「早期發現、早期治療」，病發多是瞬間而突然的，僅有少部份患者可以用電腦斷層追蹤檢查。

「不論任何年紀，維持血壓的平穩，是預防動脈剝離的關鍵。」楊智鈞主任提醒，不管什麼原因造成的動脈硬化，當血壓忽高忽低，血流變成像海浪一樣拍打動脈壁，就容易引發動脈剝離，持續讓血壓保持「穩定」，有助於預防動脈剝離。