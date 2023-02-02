來瓶百老匯經典名曲 2/5台中葫蘆墩文化中心奏出微醺之夜

本周日(5日)，大台中愛樂潭子青少年管弦樂團將在葫蘆墩文化中心演奏廳帶來「微醺之夜‧來瓶百老匯—Let’s Cheers in Broadway」，演奏「悲慘世界」、「西城故事」、「歌劇魅影」等多首經典百老匯音樂劇作品，彷彿置身於紐約百老匯，來場豐富的聽覺饗宴。

葫蘆墩文化中心表示，成立於2016年的大台中愛樂潭子青少年管弦樂團，為山城地區的優質藝文團隊，以豐富動聽的演出曲目及音樂表現風格呈現管樂演奏之美，並致力於音樂編曲的創新及演繹。這次帶來大家耳熟能詳的一系列百老匯金曲，曲目多元動聽，值得期待。

大台中愛樂潭子青少年管弦樂團團長簡文祥表示，樂團滙聚大台中學校管樂團菁英，在國內外音樂比賽中表現優異、獲獎無數，精湛的演奏功力曾於新加坡國際管樂節榮獲金、銀牌獎項，並受邀請前往澳洲參加跨國聯合音樂會演出，佳評如潮。

此次音樂會邀請德國國立漢堡音樂與戲劇學院、科隆音樂與舞蹈學院雙碩士的青年單簧管演奏家陳奕安，共同演出充滿爵士風味的協奏曲，歡迎民眾共賞。