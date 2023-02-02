為何連近藤麻理惠都崩潰了？育兒又要保持整潔的人生，遠比你想像還要艱辛

「整理女王」近藤麻理惠坦言，面對三個孩子的照顧問題，她暫時把整理家裡的想法擱置了，引起各界的廣大迴響。

曾幾何時，也許有一點點潔癖或整潔概念的你我，或多或少都有想要讓家中環境保持整齊、乾淨、舒適的想法，那種儼然「無印良品」的居家充滿了質感，也特別讓人陶醉和嚮往⋯⋯只是這個理想，很容易在步入婚姻、擁有孩子的生活中，變成幾乎不可能達成的奢望。

孩子的玩具、衣物、奶瓶、碗盤，一收拾又會立馬被用亂的房間、隨處丟棄的雜物、似乎怎麼處理都沒辦法結束的家務——對許許多多的家長來說，在育兒和生活理想化的界線裡，眾多的期待往往只能和現實妥協。

更不用說，當你照顧的不是一個孩子，而是三個小毛頭了。

「整理女王」近藤麻理惠也暫時放棄斷捨離

《Guardian》報導，以「整理女王」之名聞名全球的近藤麻理惠（Marie Kondo），在近日的線上研討會中就提到，由於事業和家庭壓力的蠟燭兩頭燒，原先都盡可能保持整潔、也教全世界的人如何保持整潔的她，決定先暫時放棄這個理想。

「到目前為止，我一直是一名專業的整理師，所以我盡力保持我的家一直都很整潔。」但自從擁有第三個孩子後，「我有點放棄了，這對我來說是一種很好的方式，現在我意識到對我來說，重要的是享受在家陪伴孩子的時光。」

這段有點類似暫時「半放棄」的宣言，引起了各界廣泛的討論與迴響，不少人彷彿找到了一種可以宣洩的「藉口」，暫時替自己凌亂不堪的家中設個有理由下的台階。

確實，當整理女王都對自己的事業感到困惑時，一般人是不是更無所適從？

獨特整理心法 引起全球廣大迴響

近藤麻理惠對不少人、特別是歐美人士來說，是最知名的「斷捨離」代表人物，她擅於用系統性的分類方法，從小至辦公桌、大至整個房間或上百坪空間的屋子做出有條理性的整理，並丟棄大部分的物品——對不少總是愛累積雜物的人來說，都會聘請她擔任顧問，重新打理整個環境。

她出版許多著作來探討這份精神和堅持，Netflix還跟拍她的日常，2019年製作為真人實境片《怦然心動的人生整理魔法》（Tidying Up with Marie Kondo），透過5類整理法則，挖掘整理背後的初衷。

當時，她的一席話鼓舞了不少人，「我們應該別專注於要清除什麼，而是想想要保存什麼、什麼又是應該真正要留下的；若人們能感激自己所擁有的一切，並非總是想著不斷需要購買別的物品，會發現很多東西其實都是沒必要的。」

她還分享，整理的方式，應該是依居家用品分類，而不是以房間位置來做整理，「那些對你來說，已經沒有感情的物品，就很適合丟棄了，需要保留的就是讓你怦然心動的東西。」

事實上，外型嬌小、笑容甜美，每當近藤麻理惠出現在每個家庭當中，她總是能以親切和自在的面容，渲染愉悅和感動的氛圍。雖然英語並不流利，但就像她那活潑且帶點古靈精怪的個性，從大學開始她便以「整理諮詢顧問」為業，擔任許多家庭的整理顧問。

她的著作《怦然心動人生整理魔法》更售出百萬本，《Time》還將她列為「2015年度全球百位最具影響力人物」。靠著有條例和規律地歸納、淘汰，改變了許多人的一生，她強調，「整理的最終目標是學會珍惜你們所擁有的一切。」

擁有三個孩子的生活 不得不做出改變

然而，一個人生活固然容易，很夠把家裡打造成自己想要的樣子、只保留有需要的東西、汰換沒必要的物品；但當這個家庭有了更多成員、東西多到難以掌控的狀況時，也許只能心有餘而力不足。

近日，近藤麻理惠分享，自從成為三個孩子的母親以後，她的生活方式發生了很大的變化，人生重心也從整理，轉移到利用簡單的方法，為日常點滴帶來快樂。

她說，整理意味著處理你生活中所有的事情，這意味著評估如何安排自己的生活，並根據讓你充滿快樂的事物，創造屬於自己的節奏。

她坦言，在過去，她經常會給自己施加壓力，因為做的又是本行，更希望能以身作則、打點各種大小事，但始終讓家裡保持井然有序的堅持卻也讓自己逐漸喘不過氣。

於是，她和丈夫決定重新規劃家庭生活，除了不再那麼偏執之外，也盡可能花更多的時間陪伴孩子，同時還能完成重要的任務。

近藤麻理惠說，「我依然會持續向前看，並確保自己的生活品質，而這不代表要放棄整理，而是會騰出時間，做更多讓自己開心的事情。」

（本文出自2023.2.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）