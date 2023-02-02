出門帶傘！今、明這些地區偶有雨 周六雨區範圍再擴大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(2日)晨北台灣雲層增多，伴隨弱降水回波，北海岸、大台北東側有局部降雨，未來一周無強冷空氣，但北台灣天氣不確定性提高，周六(4日)至元宵(5日)雨區略為擴大，中部以北及東半部轉有局部短暫雨機率。

吳德榮指出，今晨無「強輻射冷卻」加持，清晨低溫已大幅回升，截至5點23分本島縣市的平地最低氣溫為南投(中寮鄉)12.4度。各地區平地最低氣溫為北部(桃園大溪區)14.0度、南部(高雄內門區)13.0度、東部(花蓮壽豐鄉)13.1度。

吳德榮表示，根據最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一周無強冷空氣，鋒面常在台灣北部海面至華南一帶活動，其前緣雲系時而南移，為北台灣天氣帶來頻仍的變化，此種型態模式模擬的不確定性會提高，應隨時注意最新資料。

他指出，根據最新模式模擬顯示，今東北風增強，大台北及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台稍轉涼，中南部白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。各地區平地氣溫為北部14至20度、中部13至26度、南部13至27度、東部13至24度。明(3日)東北風減弱，北台氣溫略回升，降雨範圍縮小，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，桃園以南晴朗穩定。

他也說，根據最新模式模擬顯示，周六(4日)至元宵(5日)上午鋒面前鬆散雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨機率。元宵下午至下周一(6日)北部及東半部仍有局部短暫雨。下周二(7日)鋒面前雲系再度移入，中部以北轉有局部短暫雨。下周三(8日)雲系減弱，降雨減緩，氣溫略升。北台灣幾乎一日一變，不確定性很大，應持續觀察。