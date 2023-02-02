聽新聞
test
0:00 / 0:00

14萬筆受影響 iRent個資外洩 公總調查

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
和泰車旗下共享汽機車服務iRent疑發生用戶個資外洩。本報資料照
和泰車旗下共享汽機車服務iRent疑發生用戶個資外洩。本報資料照

外媒報導，和泰車旗下共享汽機車服務iRent用戶個資疑外洩，交通部公路總局表示，已派員前往和雲行動服務股份有限公司行政檢查，若屬實且未於期限內改正，將依法開罰，並要求業者強化個資保護、通知當事人。

和雲初步評估，可能受影響會員資料約十四萬筆，並表示一月廿八日接獲通報一小時内，已將資料庫缺失防堵，並加強、提高安全防護等級，致力防免資安事件，也將盡速針對可能受影響之用戶寄發通知與補償，提醒用戶留意潛在詐騙風險。

至於為何會有外洩風險，和雲說，內部調查後，為記錄應用程式Log檔之「暫存資料庫」發生防護性缺口，倘外部專業資訊人員使用特定工具及技巧，可能得以進人該資料庫内查詢近三個月的會員異動資料。和雲強調，會請外部第三方專業資安廠商全面進行資安健檢與加強防護。

外媒TechCrunch報導指出，一名安全研究員在和泰車雲端伺服器發現公開資料庫，包括iRent客戶名字、手機號碼、電子信箱、住址、駕照照片與經特殊處理的卡片支付相關資訊。該名研究員聯繫台灣數位發展部後，已讓資料庫無法造訪。

公路總局表示，昨天下午已派員行政檢查，若違反個人資料保護法將要求限期改正，如屆期未改正，將按次處二萬元以上、廿萬元以下罰鍰。並要求強化個資安全維護措施，保障消費者個資權益。

個資 資安 駕照

延伸閱讀

資安事件頻傳…他問人才怎都去半導體？眾人曝原因：災難不會天天發生

公路總局要查了！iRent用戶信用卡等資訊全都露、疑似個資外洩

iRent用戶個資傳外洩風險 數位部協助處理

WhatsApp涉違反歐盟個資法規 Meta再遭罰1.8億元

相關新聞

14萬筆受影響 iRent個資外洩 公總調查

外媒報導，和泰車旗下共享汽機車服務iRent用戶個資疑外洩，交通部公路總局表示，已派員前往和雲行動服務股份有限公司行政檢...

又見未禮讓 行人走斑馬線被撞

台中市北區自由路、公園路口昨天上午又傳行人走斑馬線時，遭貨車撞上的交通事故，被撞的林姓老翁一度掛在貨車的右後照鏡上，造成...

旅遊回溫 業者看好清明連假

疫後觀光逐漸復甦，春節連假已創造一波出境高峰，日韓賞櫻季將到，適逢清明連假長達五天，且清明連假團費較春節至少降三成，有旅...

元宵高熱量 吃4顆得爬整棟101

元宵節將至，依照習俗都要吃上一碗元宵，象徵團圓、圓滿，不過元宵、湯圓隱藏高脂、高糖、高熱量，4顆元宵的熱量就相當於一碗白...

1.2億大樂透頭獎開出了！「一注獨得」獎落這縣市

台灣彩券公司今（1）日表示，今晚開獎的第18期大樂透頭獎開出，終結連2期摃龜，1.2億元1注獨得，獎落台南市東區崇善路3...

文化部長史哲再訪書展 疫後恢復文化生活的重要途徑

2023台北國際書展昨日開幕，文化部長史哲繼昨日出席開幕及參觀書展，停留超過4個多小時，購買20餘本書後，今日再度現身書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。