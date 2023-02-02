14萬筆受影響 iRent個資外洩 公總調查

外媒報導，和泰車旗下共享汽機車服務iRent用戶個資疑外洩，交通部公路總局表示，已派員前往和雲行動服務股份有限公司行政檢查，若屬實且未於期限內改正，將依法開罰，並要求業者強化個資保護、通知當事人。

和雲初步評估，可能受影響會員資料約十四萬筆，並表示一月廿八日接獲通報一小時内，已將資料庫缺失防堵，並加強、提高安全防護等級，致力防免資安事件，也將盡速針對可能受影響之用戶寄發通知與補償，提醒用戶留意潛在詐騙風險。

至於為何會有外洩風險，和雲說，內部調查後，為記錄應用程式Log檔之「暫存資料庫」發生防護性缺口，倘外部專業資訊人員使用特定工具及技巧，可能得以進人該資料庫内查詢近三個月的會員異動資料。和雲強調，會請外部第三方專業資安廠商全面進行資安健檢與加強防護。

外媒TechCrunch報導指出，一名安全研究員在和泰車雲端伺服器發現公開資料庫，包括iRent客戶名字、手機號碼、電子信箱、住址、駕照照片與經特殊處理的卡片支付相關資訊。該名研究員聯繫台灣數位發展部後，已讓資料庫無法造訪。

公路總局表示，昨天下午已派員行政檢查，若違反個人資料保護法將要求限期改正，如屆期未改正，將按次處二萬元以上、廿萬元以下罰鍰。並要求強化個資安全維護措施，保障消費者個資權益。