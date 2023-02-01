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台北國際電玩展盛大開跑 體驗遊戲Xbox Game Pass序號大放送 預購PS VR2送毛帽

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PS VR2《地平線 山之呼喚》組合包預購價20,480元，會場前100名預購者可獲得特製毛帽。圖／SIET提供
PS VR2《地平線 山之呼喚》組合包預購價20,480元，會場前100名預購者可獲得特製毛帽。圖／SIET提供

2023台北國際電玩展TGS將從2月2～5日每天上午9時至傍晚5時於南港展覽館1館4樓盛大登場，不只任天堂Nintendo首度參與TGS盛會，台灣微軟Xbox也是睽違11年再度參展，而PlayStation官方雖然並未進駐，但特約經銷商把握近日PS5到貨量充足在會場推出多款銷售方案，即將在2月22日上市的PlayStation VR2在展場預購再享加碼禮，玩家們可得把握機會。

台灣微軟Xbox（攤位編號：N1204）攤位以代表性的「X」標誌與綠色品牌色系組成，搭配以控制器造型建構的打卡裝置牆。展區將設置總共超過20組PC和Xbox Series X次世代主機供玩家親自體驗Game Pass，每日前30名在活動現場完成2款遊戲體驗還可獲得PC Game Pass 1個月兌換碼。於舞台活動時間上台完成遊戲任務就有機會獲得Xbox限量運動毛巾及電玩展期間限定麥芽餅

現場也將為台灣玩家帶來獨家《P的謊言》及《臥龍：蒼天隕落》的實機搶先體驗機會，玩家更可與湘湘、阿森、優娜、依渟等實況主透過Game Pass對戰《英雄聯盟》和《特戰英豪》享受全角色解鎖及額外福利，凡參加遊戲對戰即可獲得實況主簽名拍立得，實力堅強的獲勝者還可加碼享PC Game Pass 3個月序號，活動現場註冊全新開幕的台灣微軟線上授權商店更可獲得Xbox Elite無線控制器Series 2輕裝版抽獎機會。

PlayStation特約經銷商則是在台北國際電玩展推出多組銷售方案種類超齊全，PS5主機會場價17,580元；PS5數位版主機14,580元；PS5主機《戰神：諸神黃昏》同捆組19,380元，會場購買再加碼送特製露營椅。另外，周邊商品也很齊全，各種顏色的DualSense無線控制器，會場價只要1,880元；PULSE 3D無線耳機組會場價2,480元；還有即將在2月22日正式上市的PlayStation VR2，也推出《地平線 山之呼喚》組合包，預購價20,480元，會場前100名預購者可獲得特製毛帽。

電玩展活動期間將分別由湘湘、阿森、優娜、依渟等遊戲實況主現身Xbox攤位與玩家共襄盛舉及互動合影。圖／台灣微軟提供
電玩展活動期間將分別由湘湘、阿森、優娜、依渟等遊戲實況主現身Xbox攤位與玩家共襄盛舉及互動合影。圖／台灣微軟提供
DualSense無線控制器，會場價1,880元。圖／SIET提供
DualSense無線控制器，會場價1,880元。圖／SIET提供
PS5主機會場價17,580元；PS5數位版主機14,580元，會場購買再加碼送特製露營椅。圖／SIET提供
PS5主機會場價17,580元；PS5數位版主機14,580元，會場購買再加碼送特製露營椅。圖／SIET提供
Xbox攤位展區將設置總共超過20組PC和Xbox Series X次世代主機供玩家親自體驗Game Pass中的強大陣容。圖／台灣微軟提供
Xbox攤位展區將設置總共超過20組PC和Xbox Series X次世代主機供玩家親自體驗Game Pass中的強大陣容。圖／台灣微軟提供

露營 任天堂 標誌

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