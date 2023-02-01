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加護病房一夜爆滿！ 護理師曝全是「這類疾病」：短短幾小時喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
護理師林婷表示近期天氣太冷，一晚收治10多名心肌梗塞、腦中風病患，讓加護病房呈現滿房狀態。示意圖／ingimage
護理師林婷表示近期天氣太冷，一晚收治10多名心肌梗塞、腦中風病患，讓加護病房呈現滿房狀態。示意圖／ingimage

近期常有冷氣團、寒流來襲，氣溫忽冷忽熱，護理師林婷表示，加護病房一晚收治10多名心肌梗塞腦中風病患，呈現滿床狀態。她提到其中一名病患送醫時昏迷指數只剩3，短短幾小時後就撒手人寰，嘆道「這種離開會讓身邊的親人痛到無法呼吸」。

林婷在臉書PO文提到，近日天氣太冷、太兇狠，一晚湧進10多名心肌梗塞、腦中風病患，讓加護病房瞬間滿床。她回憶其中一名70歲的腦中風病患，雖然有吃高血壓藥物但沒有量血壓的習慣，晚上洗澡吹乾頭髮後突然左手無力、講話不清楚，家人察覺不對勁趕緊送急診，好險在腦栓塞治療黃金期動手術才救回一命。

但是另一名49歲有抽菸史的患者就沒那麼幸運，他一年前曾被診斷有高血壓，過年和朋友聚會喝酒回家後覺得頭痛想吐，太太想說是喝太多要他趕快洗澡休息，沒想到他搖搖晃晃地從浴室出來後倒地抽搐，到院時已瞳孔放大，昏迷指數更只剩下3，短短幾個小時後就喪命。林婷表示這種離開會讓身邊的親人痛到無法呼吸，「因為連告別都沒有機會」。

林婷表示在加護病房常常接到腦中風、腦出血、心肌梗塞的病患，這些患者絕大多數有三高（高血壓、高血糖與高血脂）、抽菸或喝酒等危險因素，林婷提到，這些患者們似乎從沒因心血管疾病倒下，最常聽他們說「我自己身體我自己知道…應該還好吧」。

對於不到40歲被送進加護病房的患者逐漸增加，林婷指出若不控制上述危險因素，會逐漸讓血管「脆化和生鏽」，等到4、50歲時可能就會引發腦出血腦梗塞、心肌梗塞。

對此林婷整理出三大重點預防心肌梗塞和腦中風：

爸媽如果年過半百了

定期體檢，花幾千塊做個基本的健康檢查一點都不浪費錢，如果有三高疾病或抽菸喝酒史，可考慮每年一次自費健康檢查腦部電腦斷層掃描、冠狀動脈電腦斷層掃描。如果發現血管狹窄醫師評估可以先用藥物就先吃藥預防，不要等到手腳偏癱或心肌梗塞到最後需要放支架，已經很嚴重了。

控制飲食，不要太油太鹹太甜

林婷呼籲「真的不要吃太油膩」，她提到碰過許多計程車司機、工程師年紀輕輕就中風，全因工作太忙碌，三餐只能吃油膩的便當。

該運動去運動，該吃藥吃藥

如果自己已經有三高還抽菸喝酒，然後體重過重，請記得「該運動去運動，該吃藥吃藥」。林婷表示雖然很多民眾擔心藥物副作用，長期下來可能會傷腎傷肝，但她以自己行業舉例，醫師、護理師平常工作忙壓力大，很多人不到40歲已經天天在吃高血壓藥了，「因為我們都知道不吃藥造成的疾病，比藥物副作用來更兇狠、更棘手」。

文末，林婷疾呼社會大眾對自己和家人負責，「最不痛的治療就是預防」，盼大家能珍惜每一次和親友的相處，用心對待身邊每一個人。

圖／取自「林婷一下吧 icu護理師」臉書
圖／取自「林婷一下吧 icu護理師」臉書

腦中風 心肌梗塞 高血壓 護理師 心血管疾病

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