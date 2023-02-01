挺過SRAS、新冠肺炎 「抗煞英雄」三總副院長張峰義屆齡榮退

前疾病管制局局長、三軍總醫院教學副院長張峰義，於今年2月屆齡65歲退休，三軍總醫院昨特別舉辦榮退歡送會，由院長王智弘帶領三總一二級主管及同仁歡送，未來張峰義將持續於三總任職臨床試驗中心主任、感染科主治醫師，持續於臨床發揮感染專業。

張峰義為三軍總醫院感染科主治醫師、國防醫學院醫學系教授，是我國感染科權威。在民國92年SARS風暴襲台，張峰義當時擔任三軍總醫院感染科主任，面對當時新興的病毒，張峰義展現其防疫專業，以正確判斷促使應變措施，包括在院內增設負壓隔離病房收治病患，並以患者病癒後的血液分離出「恢復期血漿」，成功使其他多位患者的抗體上升、病毒量下降，療效振奮醫界，堪稱「抗煞英雄」。

民國99年，張峰義擔任三軍總醫院副院長期間，被時任衛生署長楊志良延攬擔任疾病管制局局長，負起掌管全國防疫的重任，民國102年面對來勢洶洶的H7N9禽流感，張峰義再次以其防疫專業及跨部會協調能力，和全國防疫人員合力阻斷傳染源，讓台灣安全度過疫情危機。此次面對新冠肺炎疫情，張峰義再度發揮防疫專業，是三總防疫重要定心丸。

王智弘表示，張副院長也是前疾管署署長，擔任現職2年半的時間，大部分時間都在新冠疫情期間發揮其專業，更是在醫院坐鎮指揮，是三總非常重要的操盤手，從危機到化解，率領著同仁們一步一步的走過來，是三總的福氣及福分。身為教學副院長，在教學領域領軍TMAC評鑑、給予多面向的指導、提攜後進，是院長非常重要的助力。

張峰義表示，王院長是非常的爽朗、開朗的首長，在三總面臨困難的時候帶領同仁、有要求但是會給同仁們鼓勵，非常榮幸能夠一起共事。自年輕時就在三軍總醫院服務，到現在看到很多年輕的學弟妹有熱忱，對三總國防有無限的信心。歡送會最後王智弘由致贈紀念品，為名家老師雕刻的貓頭鷹，象徵博學多聞，感謝張峰義任內對教學工作的卓越貢獻。