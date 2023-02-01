擴大範圍！外籍看護請假返鄉 雇主備妥2文件可申請長照服務

為補足外籍看護請休假的照顧空窗期，衛福部長期照顧司昨宣布，即日起開放外籍看護請假返國期間，聘僱外看家庭可申請使用長照2.0的「照顧服務」，包括居家照顧服務、日間照顧服務與家庭托顧服務，預計全台將有近17萬聘僱外看家庭可受惠。家庭照顧者關懷總會肯定政府擴大服務使用對象，但也提醒，須考量長照人力供給量能是否充足，呼籲政府單位應創新思維，運用新的人力配置方式。

過去外看家庭受限規定，不得申請長照2.0的照顧服務，根據衛福部統計，110年申請長期照顧服務使用人數近27萬，其中居家式服務25萬0377人，社區式中的日間照顧服務2萬2967人、家庭托顧服務1411人、小規模多機能服務1萬0073人。不過長照司此次宣布新制，未來外看家庭將可申請居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規機等長照服務，對外看家庭是一項利多政策。

長照司副司長吳希文表示，過去常接獲民眾反映，外看請假回母國探親、過節，時常請假2周到1個月時間，這段空窗期仍有照顧需求；或即便外看已抵達台灣，但入境後仍須進行健康檢查、職能訓練等，須再等3至5天才會到案家，綜合上述原因，長照司評估、檢討後決定放寬並做出解釋，讓外看家庭也可使用照顧服務。

吳希文表示，被照顧者經縣市長期照顧管理中心評估為長照等級2級以上者，外看請假回國期間，外看家庭出示2項資料，包括外看「重入國許可相關文件」（雇主可向內政部移民署直轄市、縣／市居留地服務站申請）及「出入國來回機票」，即可申請使用包含照顧服務之所有長照服務。

另外若發生外看「逃跑」行蹤不明、轉換雇主等情況，也視同名下未聘外看，可申請包括照顧服務之所有長照服務。吳希文表示，雇主發現外看逃跑時，應先進行報案、協尋等程序，後續依照通報紀錄作為申請長照服務證明；外看若轉換雇主，勞動部後續也會發「廢聘轉出」函文，皆可據相關文件申請長照服務。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，肯定長照司放寬解釋，讓外看家庭也能使用照顧服務，減輕民眾照顧壓力。不過她提醒，近年照顧服務員成長速度呈現停滯趨勢，過去喘息服務即面臨人力供給問題，現在長照司開放更多家庭使用照顧服務，憂心也碰上人力問題，政府須透過新思維、新服務、新的人力配置方式來解決。

吳希文表示，此次增加外看家庭使用，不一定只會使用居家照顧服務，也可以使用一對多的日照服務，若按照市場機制，當需求增加時，供給面也會增加，未來可促進更多居服、日照單位投入提供服務。

長照司也鼓勵外看家庭，可使用社區式交通接送服務，接送失能者到社區長照局給、及巷弄長照站（C據點）等，或預防、延緩失能／失智活動與服務，強化社會參與、互動；如經評估失智但未失能者，可使用失智共照中心、失智據點服務；家庭照顧者亦可使用家庭照顧者支持服務據點提供支持服務。詳情可撥打「1966」洽詢，或上衛福部「長照專區」查詢長照服務相關資訊。