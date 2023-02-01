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登山意外全身癱瘓 42歲男接受治療逆轉人生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師邱正廸說明，張姓男子因登山意外全癱，經接受脊髓損傷幹細胞治療，並積極復健，半年後可坐著透過輔具吃飯。圖／中國附醫提供
醫師邱正廸說明，張姓男子因登山意外全癱，經接受脊髓損傷幹細胞治療，並積極復健，半年後可坐著透過輔具吃飯。圖／中國附醫提供

42歲張姓男子前年底因一場登山意外節頸椎骨折，胸部以下癱瘓，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，去年3月起接受自體骨髓間質幹細胞治療，並積極復健，半年後可自行坐著，並且透過輔具吃飯，進步顯著。

至今完成5劑自體骨髓間質幹細胞治療的張姓病患表示，他從剛開始治療、復健時，雙手無力、無法在床上坐立，會向左、右傾倒，感覺身體不是自己的，到目前可以坐立在床上，雙手力量逐漸穩定，可使用輔具吃飯，進步很多。

中國醫藥大學附設醫院脊椎中心副主任、神經外科部微創脊椎神經外科主任邱正廸醫師說，張姓病患在接受治療後的第7個月，尿動力學檢查可以看到括約肌肌電圖的訊號增強，顯示局部逼尿肌肌肉神經反應的進步；神經電生理檢查數據中顯示左側上肢神經電生理訊號有進步。

邱正廸說明，脊髓損傷是脊髓的急性創傷，多數為交通事故、高處墜落所造成，可能造成運動感覺機能障礙、排尿排便障礙、呼吸機能障礙、性功能障礙、皮膚併發症障礙、自主神經機能異常等，其中僅約10%患者能夠恢復到正常的生活，龐大的醫療費用成為患者及家屬沉重的經濟負擔。

邱正廸說，脊髓損傷傳統治療側重於通過手術減壓，穩定與治療原發性損傷區域，或使用藥物干預防止繼發性損傷；中國附醫開發以「精準客觀化脊髓損傷幹細胞治療系統」，使用動態校正導航系統與合併影像處理技術精準施打細胞，以及使用標準化客觀的醫學影像系統評估脊髓損傷細胞治療的效果，榮獲2022年國家新創獎肯定。

他指出，以神經營養、細胞治療為軸心所開發的骨髓間質幹細胞治療，適用1年內發生脊髓損傷A/B級20歲以上患者，意識清醒、肝功能正常且符合相關檢查條件。由於骨髓間質幹細胞治療可直接與間接地提供脊髓損傷患部養分，形成神經細胞和神經膠細胞等多功能分化的能力，同時抗發炎、抗凋亡，減少髓鞘損失，並促進脊髓損傷細胞再生及修復，因此將能為癱瘓患者帶來多方位療效的新希望。

患者 復健 中國醫藥大學

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