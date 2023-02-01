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影／日月潭九蛙見七蛙 台電：水庫蓄水近九成無需擔心

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭區的水位指標「九蛙疊像」今天已露出7蛙，台電籲民眾節約用水。圖／日管處提供
日月潭區的水位指標「九蛙疊像」今天已露出7蛙，台電籲民眾節約用水。圖／日管處提供

全台冬天進入乾旱期，雨量減少下，配合一期稻作春耕，台電大觀電廠表示，自1月21日起日月潭水庫開始配合中水局調度放水，每天放水量為170萬噸，如果上游停止進水，每日水位將下降20公分，目前日月潭水位為746.64公尺，蓄水率88.58 %，雖用水無虞，但潭區的水位指標「九蛙疊像」今天已露出7蛙，籲民眾節約用水。

國內水情不佳，台電大觀電廠表示，今年閏二月，一期稻作春耕用水需求略減，但配合中區水資源調度，早在除夕當天便開始調節日月潭放水，放水量調高至每秒20立方公尺，目前會持續到3月，都會維持供水給下游的彰化、雲林農田用水，但隨著2月春耕農水需求增加，日月潭蓄水率首次跌破9成來到88.58％，台電強調目前水情正常，用水無虞。

日月潭氣象站表示，近來中部地區降雨量少，根據中央氣象局預報資料，2月4、5日將有一波華南雲雨區東移，屆時中部會有局部短暫雨外，2月3日至4日合歡山區將發布高山降雪警示，南投縣高山區域多雲時陰短暫雨或可能降雪，但潭區水位將視春雨，或借助梅雨才有機會提升。

對於外界關心的日月潭九蛙見七蛙現象，擔心是否會出現前年的大乾旱情況，台電指出，因國內近期久未降雨，水位才會續降，即使九蛙全部露臉，水位依然會在八成以上，請下游民眾不必擔心，目前會將水資源蓄存在水庫，才能維持水情穩定。

日月潭 台電 雨量

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