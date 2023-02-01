今年首例境外移入瘧疾 50多歲男二度就醫才確診

國內出現首例境外移入瘧疾個案，為一名出差來台的50多歲瑞士籍男性，入境即有頭痛、發燒等症狀，一開始懷疑為新冠肺炎，後才確診為瘧疾。疾管署副署長莊人祥表示，由於新冠疫情間每年也都有兩例境外移入個案，因此國境開放是否讓境外移入個案增多，還有待觀察；提醒民眾前往瘧疾流行地區前一個月，可先至旅遊醫學門診諮詢，服用預防藥物。

莊人祥表示，該名50多歲瑞士籍男性，去年12月下旬至今年1月6日曾至西非象牙海岸共和國，1月9日入境台灣當天即出現頭痛症狀，隨後發燒，於1月17日才就醫。一開始懷疑是新冠肺炎，但未確診，症狀持續。1月19日二度就醫才懷疑有可能是瘧疾，檢驗血檢驗發現疑似瘧原蟲，並於20日確診感染惡性瘧 (又稱熱帶瘧)。所幸治療後個案已出院。

依疾管署監測資料顯示，2019至2023年累計14例確診，均為境外移入病例，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次為間日瘧。

莊人祥說，2019年通報7例，2020至2022年每年都通報2例，因此接下來是否因國境開放而導致病例增多，還有待觀察。

疾管署指出，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染，分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧 (又稱熱帶瘧)、卵形瘧。其中以間日瘧及惡性瘧最常見。大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

此外，間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須要加用primaquine服用14天做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

莊人祥提醒，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。旅遊期間應盡量穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，並住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫。