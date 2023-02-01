台61線23處平交路口立體化獲政院核定 預計2029年完工

台61線西濱快速公路目前存在23處平交路口，分別位於新北市2處、新竹市9處及苗栗縣12處，交通部啟動辦理「台61線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口改善綜合規劃」。公路總局今表示，計畫已獲行政院核定，建設經費約277.82億元，將接續辦理設計及用地取得作業2年，施工期4.5年，預計2029年完工。

台61線快速公路新北市、新竹市及苗栗縣路段原規劃採全線高架立體化，因沿線部分民眾抗爭，最終改採實體分隔，區分主線快車道及側線混合車道，各路口採平面交叉方式進出快速公路。

近年基於交通疏運及未來整體區域發展考量，加上周邊「林口工一市地重劃區」、「桃園航空城計畫」、「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」及「台積電—竹南先進封測廠建廠計畫」等逐漸發展，交通部計畫將台61線新北至苗栗23處平交路口全面立體化。

公路總局今表示，該計畫已獲行政院核定，將接續辦理設計及用地取得作業，預計2029年完工，建設經費約277.82億元，完工後除可提升台61全線運輸效率及行車安全，也可強化國道1號與國道3號分流功能，促進南來北往交通便利性。