快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

台61線23處平交路口立體化獲政院核定 預計2029年完工

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台61線新北市至苗栗縣平交路口圖。圖／公路總局提供
台61線新北市至苗栗縣平交路口圖。圖／公路總局提供

台61線西濱快速公路目前存在23處平交路口，分別位於新北市2處、新竹市9處及苗栗縣12處，交通部啟動辦理「台61線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口改善綜合規劃」。公路總局今表示，計畫已獲行政院核定，建設經費約277.82億元，將接續辦理設計及用地取得作業2年，施工期4.5年，預計2029年完工。

台61線快速公路新北市、新竹市及苗栗縣路段原規劃採全線高架立體化，因沿線部分民眾抗爭，最終改採實體分隔，區分主線快車道及側線混合車道，各路口採平面交叉方式進出快速公路。

近年基於交通疏運及未來整體區域發展考量，加上周邊「林口工一市地重劃區」、「桃園航空城計畫」、「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」及「台積電—竹南先進封測廠建廠計畫」等逐漸發展，交通部計畫將台61線新北至苗栗23處平交路口全面立體化。

公路總局今表示，該計畫已獲行政院核定，將接續辦理設計及用地取得作業，預計2029年完工，建設經費約277.82億元，完工後除可提升台61全線運輸效率及行車安全，也可強化國道1號與國道3號分流功能，促進南來北往交通便利性。

行政院

延伸閱讀

「鄭文燦系統」就綠營戰鬥位置 黨內人士曝「他」將赴政院協助陳建仁

台61線苗栗段高架化有譜 香山至後龍段預計6年完成

蘇貞昌1478天任期將卸任 這名藍委發文感謝他

初六仍有地區旅遊車潮 台61線車多路段將實施時段封閉

相關新聞

明下午2時開搶！ 樂桃3/28開航名古屋 單程3100元有找

隨著疫情趨緩，航空業也跟著復甦。樂桃航空今宣布，將從3月28日起，開航台北(桃園)至名古屋新航線，這也是樂桃在台灣的第1...

疑個資外洩！iRent用戶信用卡等資訊全都露 公總要查了

外國媒體TechCrunch報導，和泰車旗下共享汽機車服務iRent疑似發生用戶個資外洩，包括客戶名字、手機號碼、電子信...

離岸風電違背環評承諾罰逾532萬 鯨豚觀察船違規最多

我國目前通過環評審查定稿被查的離岸風電開發案共28案，其中2案營運中、11案施工中，根據環保署統計，自2015年至迄今，...

立春將屆！今年黑兔雙春年 5生肖要「躲春」避厄

2月4日是「立春」，正式告別虎年迎兔年，但民俗專家廖大乙說，今年是閏二月的癸卯年，有2個「立春」，又逢「水兔（亦稱黑兔）...

水保局公布 土石流潛勢溪增2條 大規模崩塌潛勢區增7處

農委會水保局公開更新全台土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區；全台土石流潛勢溪流新增2條，共1731條；大規模崩塌潛勢區新增...

2023台灣燈會2/1起試營運 高科技燈飾＋精彩光雕秀讓你好看

2023台灣燈會睽違23年重返台北，2月5日至19日盛大開展。本次燈會共有四大展區，其中橫跨東區商圈及信義商圈的「光、源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。