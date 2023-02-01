妹子輕咬一口就裂開！醫師認證「這水果」：根本牙齒終結者

根本牙齒終結者！一名年輕女孩稱「只是輕輕咬了一下芭樂」，牙齒就出現裂痕，尋求牙醫診斷後，得到的回覆是「妳是今天第3個，因為吃芭樂牙裂，來找我作陶瓷嵌體的患者」，釣出一票網友笑說「蛀牙跟分手一樣，感覺到的時候，通常都來不及了」。

新北市牙醫師公會理事林子盟醫師在臉書粉專分享，診間有一名女孩聲稱「只是輕輕咬了一下芭樂」，卻發現牙齒斷裂了，感到相當不可思議，問醫生「怎麼都沒有預兆」。林子盟回應女孩，上次看診時就曾提醒牙齒「已經有裂痕，要認真處理囉」，不過女孩似乎沒有放在心上。

林子盟說，當下女孩感到不可思議，直呼「我以為沒有那麼嚴重，沒想到這麼突然就…」，讓他笑說「妳不覺得這個對話，和分手前的情侶對話很像嗎？」，一句「怎麼這麼突然！」，然而生活中沒有什麽事情是突然發生的。而女孩聽完林子盟的一番話後，表情從哀怨轉為笑臉，「真的耶！分手前，都暗示、明示很久了」。

林子盟還說，「芭樂真的是牙齒終結者（認證蓋章）」，不少粉絲深感認同，紛紛留言開玩笑說「芭樂真的很可惡，應該跟檳榔一樣禁止直接食用」、「決定以後都挑軟柿子吃」、「德國豬腳，害我的植牙崩裂了」、「我是被燒臘的碎骨頭擊敗了」。

貼文底下也釣出女孩本人出面證實「就是我本人，謝謝醫師的救援」，林子盟則回應「哇！感謝現身說法，希望有幫到忙，妳看完診離開後，還有人是吃牛肉乾裂開的」，並透露一天內總共累積「3位芭樂、1個玉米、1個牛肉乾，幸好都還能做陶瓷嵌體救回來」。

根據民視報導，北市牙醫師公會醫師溫斯勇受訪時指出，「如果牙齒已經有了一些小小的缺損，只要剛好那個力量，剛好誘發它斷裂角度的時候，事實上真的有機會，吃個芭樂甚至麵包，都有可能讓牙齒斷掉」，呼籲民眾若有蛀牙或是牙齒有缺陷，吃東西一定要細嚼慢嚥，不要用力咬太硬的食物，尤其芭樂有很硬的籽，吃的時候得非常小心。