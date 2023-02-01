明下午2時開搶！ 樂桃3/28開航名古屋 單程3100元有找

隨著疫情趨緩，航空業也跟著復甦。樂桃航空今宣布，將從3月28日起，開航台北(桃園)至名古屋新航線，這也是樂桃在台灣的第11條航線，高雄至大阪航線也將於8月1日復航，是樂桃在台灣現有飛航的第6條航線。兩條航線將於明天下午2點開始販售。

為了歡慶新航線及復飛，樂桃也將於2月3日起祭出「新航線慶祝優惠」，台北(桃園)至名古屋、高雄至大阪機票七折起，其他台灣出發航線8折起，其中台北至名古屋票價3090元起，高雄至大阪票價，3190元起。

樂桃航空執行董事CEO森建明表示，樂桃自2020年在名古屋機場起飛以來，一直收到許多希望開啟國幾航線的聲音，現在終於實現這個期望，自己也覺得很開心，3月28日起，樂桃將於3月28日起開航台北(桃園)至名古屋，且每天來回都有航班，這也是樂桃在台灣的第11條航線。

根據樂桃規畫，台北(桃園)航班機從凌晨2時25分出發，清晨6點半抵達名古屋；回程航班則是深夜11時15分從名古屋出發，抵達台灣時則是凌晨1時25分。森建明笑說，這就是台灣人俗稱可以「玩好玩滿」的航班。

森建明表示，台灣的朋友可以下班下課後，直接搭乘樂桃航空，早上抵達名古屋後，可以暢遊附近的主題樂園，或是到合掌村、飛驒高山等人氣景點。

此外，受到疫情影響，樂桃高雄至大阪航線於2020年3月1日停飛，如今也規畫將於8月1日起復航，同樣每天都有航班，這也是繼大阪、東京成田、東京羽田、沖繩、名古屋後，樂桃在台灣現有的第6條航線。

根據樂桃航空，高雄至大阪，同樣是每天來回各一班，其中高雄去程為下午2時35分出發，下午6時35分抵達；大阪回程則是中午11時20分出發，下午1時45分抵達高雄。

樂桃航空表示，高雄至大阪班機將原來的Airbus A320ceo改為座位更寬敞、配有USB插座的Airbus Ａ321LR，座位間距從71公分，變歡到78至81公分，整整寬了5至10公分，希望讓旅客享有舒適的飛行體驗，也建議大家劃位時，可以選擇座位18至26排，將是座位間距最寬的。

樂桃航空表示，新航線慶祝活動將於2月3日晚間7時開跑，至2月6日晚間11時截止，適用期間自3月1日起至10月28日止。