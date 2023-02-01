疑個資外洩！iRent用戶信用卡等資訊全都露 公總要查了

外國媒體TechCrunch報導，和泰車旗下共享汽機車服務iRent疑似發生用戶個資外洩，包括客戶名字、手機號碼、電子信箱、住址、信用卡支付相關資訊全都露。交通部公路總局表示，今已派員前往和雲行動服務股份有限公司辦理行政檢查，若屬實且未於期限內改正，將依法處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

有外國媒體指出，一名安全研究員在和泰車雲端伺服器上發現一個公開資料庫，內容包括iRent客戶名字、手機號碼、電子信箱、家庭住址、駕照照片與經特殊處理的卡片支付相關資訊。該名研究員聯繫台灣數位發展部後，已讓資料庫無法造訪。

公路總局表示，已責成台北市區監理所針對iRent (和雲行動服務股份有限公司 )個資外洩事件，查明該公司是否依汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法規定訂定安全維護計畫及通報。台北市區監理所已於今天下午派員至該公司辦理行政檢查，若違反個人資料保護法將要求限期改正，如屆期未改正，將按次處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

另外，公總也說，將依個人資料保護法及汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法，要求業者查明後強化個人資料檔案安全維護措施暨妥善個人資料處理及維護，保障消費者個資權益，並以適當方式通知當事人。