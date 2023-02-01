家電使用再生料達標 回收處理費85折 估年減1700噸塑膠

配合2050淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫，環保署推動「轉型資源全循環，邁向零廢棄時代」，鼓勵電子產品繳費責任業者朝物料循環再利用方向設計，規畫以塑膠循環為目標，於電子產品中添加25%以上塑膠再生料的業者，享有回收清除處理費優惠，增加資源循環與二次料經濟效益。

環保署資源回收基管會執秘王嶽斌指出，2023年7月1日至2025年6月30日間，優先開始於產品中添加25%以上塑膠再生料，經審查符合條件者，徵收費率將給予85折的優惠，經試辦2年後將視推動狀況，再提出後續階段鼓勵措施。

王嶽斌指出，本次針對電子電器類電視機、冷暖氣機、洗衣機、電冰箱、電風扇及資訊物品類，如：可攜式電腦、主機、顯示器、印表機、鍵盤等物品。

王說，若有15％電子產品使用25％再生粒料，預估年減1700噸塑膠使用；電子產品每公斤塑膠原生料碳排量約為再生料的5倍以上，也將產生客觀的減碳效益。

環保署表示，盼藉由經濟誘因提高資源有效永續循環利用，減少原生物料的使用，逐步達成2050年資源全循環零廢棄及減碳目標；另既有已實施的環保標章產品則持續享有徵收費率95折優惠。

環保署指出，以超過27吋的液晶電視為例，原本回收清除處理費每台373元，若為環保標章物品每台355元，若採合規塑膠再生料物品為每台318元。