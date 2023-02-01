離岸風電違背環評承諾罰逾532萬 鯨豚觀察船違規最多

我國目前通過環評審查定稿被查的離岸風電開發案共28案，其中2案營運中、11案施工中，根據環保署統計，自2015年至迄今，針對離岸風電違反環評承諾部分，已開出7張罰單，共計約532.5萬元，其中以鯨豚觀察船監測違規最多，其次為打樁噪音超標。

環保署環境督察總隊科長凃邑靜指出，7張罰單為7項開發案共3家業者，違規原因主要是未依照規定派遣鯨豚觀察船、打樁噪音超過管制值，另也有因施工計畫未回報而開發等情況。

其中鯨豚觀察船違規部分有1件屬累犯，如觀察船數量不足、監測時間提早結束等，且鄰近白海豚敏感區位，加重開罰約150萬元；另有2家業者打樁噪音超標，2件合計開罰170萬元。

凃邑靜表示，此7件裁處書已寄交開發單位，業者仍有提出訴願的權利；另目前仍有其他裁處、開罰項目還在進行行政程序，陸續會再對外公布，未來不排除要求開發單位提出環境影響因應對策或環境影響報告書。

凃邑靜表示，將持續盤點及檢討各環評案承諾內容，對各開發案相同承諾事項要求一致性及標準化，如風機打樁所產生水下噪音，目前海洋事務主管機關及目的事業主管機關尚未訂定更嚴格標準，環保署比照德國規範，並將環評書件所載「閾值」加嚴調整為「管制值」，要求整體打樁次數的5%不能超過160分貝、單一次不能超過190分貝，對於稽查有更明確的標準。

環保署表示，今年還會有風場陸續展開海域及陸域施工作業，也有風電業者依據能源局第三階段區塊開發規畫新設風場，該署將持續在環評審查通過後嚴格把關，要求各離岸風機開發業者落實環評承諾。