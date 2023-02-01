花蓮人平均血糖達糖尿病前期 中央與地方推動職場健康

全國確診18歲以上糖尿病患者約有218萬人，盛行率是11.1％，花蓮人平均血糖更高達105mg/dl，已達糖尿病前期。由於糖尿病初期可逆性高，衛福部、勞動部、花蓮縣政府及花蓮慈濟醫院合作，推動花蓮健康職場，包括員工健檢、均衡飲食與安全工作環境，降低糖尿病的發生。

今天花蓮慈濟醫院舉行預防糖尿病記者會，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉、衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗、健康保險署東區業務組長李名玉、花蓮縣衛生局長朱家祥、慈濟醫院長林欣榮等人拿起剪刀，貼在象徵糖果的紙板上，做出減糖宣誓，盼能從職場上預防糖尿病。

糖尿病是最常見的慢性病，若沒有控制血糖，可能引發其他病症而需要洗腎，最嚴重恐截肢。根據國健署調查，在19至74歲、過重與肥胖都超過一半的男性人口中，花蓮肥胖比率在全國前三名，且平均血糖已達糖尿病前期，在花蓮職場控制體重以減少糖尿病刻不容緩。

賈淑麗指出，在糖尿病前期，血糖介於100至125mg/dl間，只要改變生活型態、運動、均衡飲食，糖尿病是可逆的，可恢復健康；一旦血糖高於126以上就是得了糖尿病，鼓勵病患盡快接受專科醫師診治，研究發現3分之1前期糖尿病患透過良好健康生活型態，血糖可以正常，甚至不用吃藥。

賈淑麗表示，台灣有800多萬人在職場上，年齡介於18到64歲之間，是糖尿病初期最容易控制的族群。國健署跟職安署與全國2萬8000個職場合作，促進健康職場，老闆承諾為員工做健康檢查，只要檢查出問題要盡快介入，再來要有健康促進活動，如果有供餐需要控制飲食與體重，同時要有安全職場環境等。

慈濟醫院顧問王英偉說，統計平均員工8成蔬果吃不夠多、5成一周運動不足150分鐘、4成有過重肥胖問題，因此醫院會組成小組，有小組負責人會定期關心跟支持職場，促進員工健康，達到預防疾病的效果。