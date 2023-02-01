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「無症狀」慢性貧血常被置之不理 長年不管傷腦又傷心

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
地中海貧血與缺鐵性貧血是台灣常見的慢性貧血類型，只要積極治療都能避免慢性貧血對身體帶來的傷害。圖／巫康熙醫師提供
地中海貧血與缺鐵性貧血是台灣常見的慢性貧血類型，只要積極治療都能避免慢性貧血對身體帶來的傷害。圖／巫康熙醫師提供

健康檢查紅血球「紅字」，被判定可能是「慢性貧血」，卻因為慢性貧血完全無症狀，而長年忽略。中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙說，無論是成人或是小孩，貧血的比例極高，慢性貧血中最常見的為缺鐵性貧血及地中海性貧血，如果從小就發現而不理會，會傷害腦部發育，長期以來對於心臟也會造成負擔，甚至造成心臟衰竭，增加猝死的機率。

一位罹患先天性疾病的青少年，因疾病的關係，皮膚容易滲血，抽血檢查確定有慢性貧血，醫師建議應該要定期輸血，避免慢性貧血長期以來對於身體的傷害，患者家屬以及患者認為慢性貧血並未造成明顯的症狀，加上原本的先天性疾病也控制得不錯，選擇不輸血，卻在某一天突然因為心臟衰竭而猝死。

巫康熙說，急性貧血，如車禍後大量出血，會危及性命。但慢性貧血幾乎沒有症狀，即使臉色比常人蒼白，也會被認為是肌膚比較白，自認是一件好事。不過長期的慢性貧血，就會出現走路比較容易喘，加重心臟負荷，嚴重恐導致不可逆的心臟衰竭。如果在兒童階段就出現慢性貧血，也可能造成生長遲緩。

● 地中海貧血、缺鐵性貧血易被搞混

地中海型貧血

症狀：無症狀

類型：小球性貧血

原因：屬於遺傳性貧血，是台灣常見的小球性貧血類型

治療：輕度僅需定期追蹤，中度可考慮定期輸血，重度應定期輸血並排鐵。患者不宜補充鐵劑

併發症：長期輸血可能造成脾腫大或是脾亢進

缺鐵性貧血

症狀：無症狀

類型：小球性貧血

原因：鐵吸收不良或流失造成，女性可能因月經量大導致此病，其餘原因像是腸胃出血、痔瘡等疾病引起

治療：解決疾病引起的原因，或給予鐵劑，服用3到6個月後定期追蹤

併發症：容易口角炎、心悸、舌炎等

巫康熙表示，台灣最常見的慢性貧血以地中海貧血以及缺鐵性貧血為主，這兩種貧血都屬於小球性貧血，如果沒有仔細檢查與判別，容易被誤診，誤診就可能用錯治療方式。地中海貧血不得使用鐵劑，但缺鐵性貧血卻必須要使用鐵劑，就可能增加風險。

不過，根據臨床經驗，約有一半以上的地中海貧血同時會有缺鐵性貧血，主要是蠻多女性的地中海貧血患者，同時會有月經量大，而導致缺鐵性貧血。有時候需要給予一些鐵劑協助。

巫康熙表示，避免被誤診建議可以尋找血液科醫師，透過電泳以及鐵質等檢查，才能明確辨別屬於哪一種貧血，他強調，慢性貧血的治療不難，就怕「不積極治療」，當貧血長期被擺著不處理，就可能影響到腦部、心臟。也呼籲民眾被診斷慢性貧血後，別急著尋找「谷歌」醫師，自行採購鐵劑等，還是建議要尋找專業協助，避免用錯方式，反而延誤治療。

地中海 患者 誤診

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