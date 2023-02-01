背風側+東南風影響 4處空品亮「橘燈」敏感者多注意

受到地形條件加上環境風場為東南風影響，雲嘉南以北擴散條件稍差，空氣品質多為普通至橘色提醒等級，環保署今提醒，彰化大城、雲林台西、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網截至今中午12時監測資料，金門測站PM2.5濃度為47微克／立方公尺最高，雲林台西為42微克／立方公尺，彰化大城41.7微克／立方公尺，馬祖37.1微克／立方公尺。

依環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今天白天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，汙染物稍易累積，晚起東北季風增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部地區位於下風處，仍有利汙染物累積，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭及花東空品為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，北部零星地區及馬祖短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

周四（2月2日）東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

周五（2月3日）持續受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。