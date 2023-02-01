桃園市觀音區鬧區行人安全受威脅 議員要求市府補強
桃園市議員吳進昌針對觀音區車流量大的路段，行人通行有安全虞慮，昨天與交通局會勘後，交通局同意儘速建置行人專用號誌等設施補強。
吳進昌指出，觀音區中山路二段與環中路會合口交通流量非常大，附近有大賣場、農會及新坡夜市，行人穿越雖有班馬線，但缺少行人專用號誌以致步行經過險象環生。另外，草漯福祥街、莊二街口附近新開發區大廈林立，因路口禁止停車紅線未達標準（畫太短）以致車輛停放轉角影響轉彎車輛視線，影響交通安全。
服務處接獲熱心民眾反應，吳進昌行文市政府，昨天安排交通局、交通隊、觀音區公所、大同、草漯里辦處會勘，初步決議改善方案包括環中路、中山路會合口附近商圈已成型，行人穿越馬路確實需要行人專用號誌來保障行人穿越安全，交通局將儘速規劃建置行人專用號誌。
另外，福祥街、莊二街口將由觀音區公所開口合約廠商進場補足紅線長度，避免路口轉角停放車輛應響交通視線。
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