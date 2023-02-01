行人地獄再躍國際版 王國材：已提高罰鍰今年施政重點

日本YouTube頻道分享一段行車記錄器畫面，1輛貨車要左轉時差點撞到斑馬線上的婦人，婦人被嚇到快步倒退，跌坐在路邊；對於未禮讓行人罰則是否會提高，交通部長王國材今受訪表示，交通委員會處罰條例已提高，也會當作今年施政重點；桃園市長張善政也說，再次呼籲行人優先。

該影片內容發生在去年11月，林姓男子駕駛小貨車沿桃園區和平路行駛，準備往三民路方向左轉中正路時，因未禮讓72歲羅姓婦人，導致羅婦過馬路時受驚嚇，向後退後跌坐在地上、手腳扭傷；不少網友看到後紛紛留言表示「自己不讓行人還要說老人家碰瓷」、「那個車的速度感很可怕」、「老人家，有可能是被嚇到然後站不穩了」、「叫駕駛走路過馬路，我這樣開車逼他看他站多穩」。

王國材今出席國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程開工祈福典禮，被問及否要提高未禮讓行人的罰則，王回應，在這一次交委會的處罰條例裡已從3600元提高至6000元罰鍰，交通部也組成專門處理行人安全的專案，期待跟地方政府配合，而包括CNN或國外媒體對於行人路權不尊重的部分，今年當作交通部很重要的施政重點。

張善政也說，再度呼籲所有駕駛員，不管是汽車或機車駕駛員，務必要尊重行人的路權，「行人優先」原則務必隨時記在心裡。