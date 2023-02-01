強化土石流防災預警 花蓮鳳凰山莊改度假園區環評通過

環保署今召開花蓮縣鳳林鎮鳳凰山莊OT、ROT及BOT案第2次環評初審，開發單位針對環委先前意見，加強生態及空氣品質調查等，環委今認為要再補充基地內地下水現況及擬定土壤與地下水監測計畫、具體樹木移植計畫、強化土石流防災預警系統等，環評大會最終決議本案予以通過。

花蓮縣鳳林鎮「鳳凰山莊」設立30多年，2000年因桃芝颱風帶來嚴重土石流、摧毀園區，2002年交通部花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）接管，2008年辦理營運移轉，由財團法人新時代賽斯教育基金會經營。

2020年賽斯基金會申請「花蓮縣鳳林鎮鳳凰山莊OT、ROT及BOT案」，欲將山莊改建為度假園區，規畫設置50棟小屋、餐廳、接待大廳等；本案許可期間共計30年，並分為興建期6年、營運期24年，契約簽訂日起72個月完成BOT／ROT工程，開始全區營運，預計2027年開始營運。

開發單位賽斯基金會今報告，本案位於花蓮縣花東縱谷國家風景區內，基地面積為3萬8665.41平方公尺，法定建蔽率40%、實際建蔽率僅4.72%，既有綠地及新增綠地面積2萬8297.79平方公尺，約占基地面積3.19%；計畫用水量為56公噸、設置汙水處理量為65公噸，汙水經處理後將有33公噸可回收作為綠地澆灌。

賽斯基金會指出，OT模式部分，本案用地自點交完成日起30天後不允許全區封閉情況，並至少提供智慧旅客資訊服務，賽斯小屋住宿興建期間（第一期）先行持續營運現有鳳凰山莊；ROT部分，提供觀光旅遊資訊、諮詢服務、適當地點提供公廁、針對園區戶外景觀做整體規畫及更新改善。

BOT部分採分期分區興建計畫辦理，本案分兩期興建。新鳳凰山莊將於現有鳳凰山莊拆除後興建招待大廳及餐廳棟，接續進行第二期34間小屋住宿區工程；新鳳凰山莊為基地旅客服務提供核心。

賽斯基金會表示，園區內各種喬木樹徑米高直徑大於10公分喬木，經調查共計874棵，約63棵既有喬木須移植至基地內其他空地，其餘811棵喬木採原地保留，以及其他灌木、水生植物等新增植栽，承諾新植栽將以適合當地原生種為限。

針對基地西部部分為土石流潛勢溪流影響範圍，賽斯基金會表示，將改善現有鳳凰山莊老舊設施，強化建物結構；但新建小屋住宿區、接待大廳及餐廳棟都集中在基地東側，沒在土石流潛勢溪流可能影響範圍內；消防局每年都有做防災演習；工作人員每年也都有進行相關培訓。

環委仍認為要補充基地內地下水質現況，並擬定營運期間土壤及地下水監測計畫，包含項目、頻率、點位；提出具體樹木移植補植（含位置、數量、種類），並將誘蝶、蜜源及朱鸝鳥餌植物納入考量，強化樹木死亡補植機制，並評估增加基地內喬木數量。

針對土石流潛勢溪流範圍部分，環委認為，應強化水土保持強化計畫、土石流防災預警系統及緊急防救災應變計畫，同時也要檢討滯洪池設置位置、型式及設計容量的合宜性。